Thylane Blondeau galt schon mit sechs Jahren als “das schönste Mädchen der Welt”.

Heute ist sie 17 Jahre alt – und hat den Titel erneut gewonnen.

Im Video oben seht ihr, wie sehr sie sich über die Jahre verändert hat.

Thylane Blondeau ist weltberühmt – und das seit ihrem sechsten Lebensjahr.

Denn: Vor zehn Jahren wurde sie zum “schönsten Mädchen der Welt” gekürt.

Nun ist aus dem Mädchen eine junge Frau geworden. Inzwischen ist Blondeau 17 Jahre alt und hat die Auszeichnung zum zweiten Mal gewonnen.

Darüber berichtet die britische Tageszeitung “The Sun”.

Thylane Blondeau wird zum zweiten Mal zum “schönsten Mädchen der Welt” gekürt

Beim diesjährigen Award “The 100 Most Beautiful Faces of 2018” von TC Candler wurden die 100 schönsten Gesichter des Jahres gekürt – mit der 17-Jährigen an der Spitze.

Blondeau schrieb auf ihrem Instagram-Kanal: “Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Nummer Eins werde! Ich danke euch allen (...).”

Viele der User finden es berechtigt, dass die 17-Jährige den Titel holt. So meinte einer:

“Du hast es wirklich verdient. Du bist das schönste Mädchen des Universums. Und ich freue mich sehr für dich, dass du diesen Titel gewonnen hast.”

So sieht die damals Sechsjährige heute aus: