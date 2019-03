The-Prodigy-Frontmann Keith Flint ist tot

► Keith Flint, Frontmann und Sänger der Band The Prodigy, ist tot. Das berichtet die britische Zeitung “The Sun”. Die Leiche des 49-Jährigen sei in einem Haus in Dunmow in der Grafschaft Essex gefunden worden, nachdem die Polizei einen Notruf zum “Gesundheitszustand eines Mannes” bekommen habe.

► Ein Polizeisprecher teilte mit: “Der Tod wird nicht als verdächtig behandelt und eine Akte für den Gerichtsmediziner wird vorbereitet.” Näheres zu den Todesumständen ist noch nicht bekannt.

► Keith Flint wurde mit seiner Band durch Hits wie “Firestarter”, “Smack My Bitch Up” und “Breathe” weltberühmt.