Taumelnde Märkte: Diese 4 Fakten müsst ihr kennen, um die Situation zu verstehen

US-Präsident Donald Trump richtete sich nun gar direkt an die Investoren, wohl, um weiteren Schaden abzuwenden. Sie sollten die gefallenen Kurse zum Einstieg ins Geschäft mit Aktien nutzen. “Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit, zu kaufen. Wirklich eine großartige Gelegenheit, zu kaufen”, betonte er am ersten Weihnachtsfeiertag.

Kurz vor Jahresende macht sich Unruhe an den Märkten breit. Der Grund: Die Börsenkurse in den USA stürzen ab .

Vor allem zwei Konflikte in der US-Politik machen dem Aktienmarkt in den Vereinigten Staaten zu schaffen.

Der Anlagestratege Bernd Berg gab sich gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg äußerst pessimistisch: “Wir befinden uns mitten im stärksten Sturm an den Finanzmärkten seit der Krise 2008, die Märkte von New York bis Tokio brechen ein.”

Die Kurse in den USA fielen an Heiligabend deutlich. Der Dow Jones Industrial Average verlor um fast 3 Prozent, der S&P 500 um rund 2,5 Prozent.

Der Kurssturz in den USA drückte auch die Stimmung in Japan. Die Börse in Tokio war auch am Dienstag geöffnet – und schloss tief im Minus.

Der Nikkei-Index brach ein und beendete den Handel mit 5,01 Prozent im Minus bei 19,155.74 Punkten. Auch andere asiatische Indizes verzeichneten hohe Verluste.

Beobachter machten sich Sorgen, dass das Chaos in den USA auch die Märkte weltweit negativ beeinflussen würden.

► Am Mittwoch allerdings erholte sich die Börse leicht. Der Nikkei-Index schloss knapp im Plus.

