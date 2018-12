Weiter sagt Civiroglu: “Human Rights Watch und Amnesty International haben in ihren Berichten zahlreiche Menschenrechtsverstöße aufgezeigt: Folter, Entführung, Plünderei, Mord. Die Menschen, besonders Kurden, Jesiden und Christen vor Ort, blicken mit großer Sorge auf eine neue türkische Offensive.

Die jüngsten Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind sehr finster. Wir haben gesehen, was in Afrin passiert ist – und welche großen Probleme daraus für die Menschen vor Ort resultierten.”

Viele der Berichte, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, sind damit falsch. Die Stadt Manbij ist nicht unter Kontrolle der syrischen Regierung. Es ist aber wahr, dass sie einige zusätzliche Einheiten hierher verlegt hat.”

“Im Umland der Stadt sind Kräfte der syrischen Regierung aktiv – auch im Norden der Stadt in der Richtung der türkischen Grenze. Auf der anderen Seite der Grenze sammeln sich die türkische Armee sowie Gruppen, die von der Türkei unterstützt werden.

Civiroglu: “Die Stadt steht noch unter Kontrolle des Manbij-Militärrats. Der ist Teil der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) und damit enger Verbündeter der von den USA angeführten Koalition. Auch US-amerikanische und französische Kräfte sind noch in ihren Stellungen, das hat sich nicht verändert.”

Die HuffPost hat mit dem Syrien-Analysten Mutlu Civiroglu über die Lage in Syrien gesprochen. Seit Jahren beschäftigt er sich vor allem mit der kurdischen Verwaltung im Norden des Landes, die in diesen Tagen existentiell bedroht ist.

► Am Samstag beschworen Ankara und Moskau zwar eine gemeinsame Linie für das Land – wie diese aussehen kann, ist dieser Tage aber völlig offen.

► Für die Türkei droht der Krieg gegen die YPG also auch ein Kampf gegen die syrische Armee zu werden. Und damit womöglich auch gegen ihren engen Verbündeten Russland.

► Die kurdisch geführte Miliz YPG ersuchte daraufhin am Freitag die syrischen Regierungstruppen um Hilfe . Laut Angaben aus Damaskus hissten Assads Männer noch am selben Tag die syrische Fahne über der Stadt.

► Im Norden des Landes, in der Region Manbij, drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem Angriff auf die syrischen Kurden.

Lange schien der Krieg in Syrien vielen Beobachtern wie eine unlösbare Gleichung. Nun fällt mit den USA durch ihren angekündigten Truppenabzug ein Faktor aus der Rechnung heraus – und plötzlich setzt sich zuweilen Unvorhersehbares in Bewegung.

Gleichzeitig wird die russische Haltung entscheidend sein. Die Russen sind eng mit Assad verbündet, die Beziehung zur Türkei hat sich aber zuletzt deutlich verbessert. Gerade war eine türkische Delegation in Moskau, wir wissen noch nicht, was der konkrete Ausgang dieser Gespräche war.

Ein Mann dekoriert in Manbij einen Weihnachtsbaum: Viele Menschen hier haben Angst vor einer türkischen Offensive.

Der Hauptgrund für den Einsatz ist aber ein anderer. Erdogan will weitere Siege der Kurden abwenden – territorial und moralisch. Er will verhindern, dass sie in Syrien einen Status aufbauen. Das sagen mir die Kurden vor Ort immer wieder.

Im alten Syrien hatten viele Kurden keine Grundrechte, keinen Zugang zu Bildung. Im neuen Syrien wollen sie das ändern, sie haben für die Welt gegen den IS gekämpft und nun fordern sie die Anerkennung und den Respekt dafür ein. Erdogan will, dass es nie dazu kommt.”

