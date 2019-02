2017 startete das Grundeinkommens-Projekt in Finnland . Über zwei Jahre hinweg zahlte die Sozialverwaltung Kela 2000 zufällig ausgewählten Arbeitslosen in Finnland 560 Euro monatlich.

Lassen sich mit einem Grundeinkommen die komplexen und teilweise schwerfälligen Sozialsysteme in europäischen Staaten reformieren? Fällt dadurch bürokratischer Aufwand weg?

Geplant war ursprünglich, das Projekt auf 10.000 Probanden auszuweiten. Allerdings entschied sich die finnische Regierung dafür, das Experiment nach zwei Jahren nicht zu verlängern.

Untersuchungsleiter Olli Kangas gibt daher zu bedenken: “Was wir jetzt auswerten, ist viel kleiner als der ursprüngliche Plan und aus vielen Gründen verwässert worden”, wie die “Welt” den Forscher zitiert.

Allerdings steht nach dem Ende nun fest: Zwei Hoffnungen konnte das Projekt nicht erfüllen.

► Auf dem Arbeitsmarkt gab es keine wesentlichen Unterschiede gegeben.

“Auf der Grundlage einer Analyse der Registerdaten auf Jahresebene können wir sagen, dass die Empfänger des Grundeinkommens im ersten Jahr genauso gut oder genauso schlecht einen neuen Job gefunden haben wie die Vergleichsgruppe”, berichtet Forschungskoordinator Ohto Kanninen in einer Mitteilung von Kela.

Bemerkenswert aber ist, dass die Teilnehmer auch nicht schlechter in dieser Analyse abschnitten als die Personen in der Vergleichsgruppe.

► Auch der bürokratische Aufwand war für die Teilnehmer teilweise hoch.

So weisen die Forscher in einer weiteren Analyse darauf hin, dass Teilnehmer mit Kindern weiterhin staatliche Zuschüsse beantragten. “Diese Eigenschaft des Experiments bedeutet, dass eine Mehrheit der Personen in der Behandlung Gruppe nicht von der geringerer Bürokratie profitierte”, schreiben die Forscher.