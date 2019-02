Streit um sichere Herkunftsstaaten: Grüne präsentieren Gegenvorschlag

Grüne in Bund, Ländern und EU haben für Alternativen zum Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsländer geworben, um Asylverfahren zu beschleunigen.

Nach der Verschiebung der Bundesrats-Entscheidung über die Einstufung von Georgien und drei nordafrikanischen Staaten als “sicher” veröffentlichten sie einen Fünf-Punkt-Plan, der “schnelle und faire Asylverfahren” zum Ziel hat.

Die fünf Punkte sind eine Qualitätsoffensive beim Migrationsamt Bamf, eine unabhängige Rechtsberatung, schnellere Verfahren an Verwaltungsgerichten, funktionierende Rückführungsabkommen und realitätsgetreue Information in den Herkunftsländern.

Zudem könne eine Priorisierung bei der Bearbeitung der Asylanträge von Menschen aus Staaten mit besonders guter oder besonders schlechter Bleibeperspektive zur Beschleunigung beitragen, schrieben die Grünen. “Eine Qualifizierung als sicherer Herkunftsstaat ist dafür keine Voraussetzung.”

CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor die vertagte Abstimmung über die “sicheren Herkunftsstaaten” im Bundesrat kritisiert.

“Die Grünen verhindern wieder, dass schnell und klar über das Bleiberecht entschieden werden kann”, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode war das Vorhaben am Widerstand der Grünen in der Länderkammer gescheitert.