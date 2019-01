Streit um Flüchtlinge: Das offene Italien schlägt zurück

Italien Ein Demonstrant in Rom unterstützt die Seenotrettung von Flüchtlingen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini kommt gehörig unter Druck.

Am Sonntag traf ihn gar die Kritik des Papstes: Das Oberhaupt der katholischen Kirche forderte vor Tausenden Gläubigen in Rom alle europäischen Regierungen auf, die 49 Migranten aufzunehmen, die seit Wochen auf dem Mittelmeer ausharren müssen.

Vizepremier Salvini habe den Appell von Franziskus auf dem Petersplatz selbst gehört, berichtet die italienische Tageszeitung “La Repubblica” und spricht von einer “kalten Dusche” für den Hardliner Salvini.

► Salvini, Chef der rechten Lega, hält unbeirrt an seinem Kurs in der Migrationspolitik fest: Die italienischen Häfen bleiben weiterhin geschlossen für die Seenotretter und ihre Migranten an Bord.

Doch die harte, stramm rechte Linie von Salvini stößt zunehmend auf Widerstand. Zuletzt sorgten mehrere prominente italienische Bürgermeister für Schlagzeilen, die sich gegen ein Gesetz des Innenministeriums stellten.

Erlebt die populistische Regierung in Rom gerade einen Aufstand der anderen Seite, des Italiens, das für eine offene Gesellschaft statt für Abschottung einstehen will? Die Lage in Italien – auf den Punkt gebracht.

Wer sich gegen Salvini stellt: