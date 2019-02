Spiel mit den Vorurteilen?

Ein fast unscheinbarer ‚Otello’ in München

Dass es ein spezieller Opernabend war, merkte man schon beim Zugehen zur Oper. Transparente mit Kartenbegehren wurden hochgehalten. Man musste sich, wie ein Popstar, durch eine dichtgedrängte Menge drängen, und dabei wurde man wiederum nach freien Karten gefragt.

Giuseppe Verdis ‚Otello’ ist eine populäre Oper, gewiss. Doch dieses Mal schien die Tatsache, dass ein zum Weltstar mutiertes ‚Münchener Kind’ - der Tenor Jonas Kaufmann - die Titelrolle sang, entscheidend zu sein. Zumal er mit seiner langjährigen Partnerin und Münchner Stammsängerin, der ebenfalls gefeierten Sopranistin Anja Harteros, das berühmte Paar ‚Otello’-‚Desdemona’ spielte.

Auch Innen setzte sich diese erwartungsfrohe Unruhe fort, die sonst nur bei der Premiere einer Uraufführung oder Neuinszenierung zu spüren ist. Dieses aber war schon die 3. Vorstellung.

Die Aufführung startete der verehrte und leider als Generalmusikdirektor verlorene Kyrill Petrenko programmgemäss mit einem Paukenschlag. Die Musik war herrlich, die Inszenierung eher düster. Der gewählte Zeitpunkt, in dem diese Inszenierung spielte eher unklar: Desdemona spielte in einem Nachthemd des 18. Jahrhunderts, Jago in einer undefinierbaren Pijamahose mit T-Shirt, und Otello selbst in einer Art Hilfspilotenuniform aus dem 2. Weltkrieg. Sowieso Otello: Es brauchte eine gewisse Zeit bis man diesen auf der Bühne bemerkte. Auch weil Jonas Kaufmann die Frisur gewechselt hat: Statt seines Markenzeichens, des sehr lebendig, jung und vital wirkenden voluminösen Lockenkopfs, zeigte er einen auf der Seite geschorenen Stil mit oben Gigolo-mässig gelegten, wie angeklebten Haaren. Eine Wirkung zwischen Ronaldo und Seehund.