"Spiegel"-Skandal: Wie diese zwei Amerikaner dem Betrüger auf die Schliche kamen

Was war die Lüge, die ihr beim Lesen als dreisteste oder beleidigendste wahrgenommen habt?

Michele Anderson: Es ist schwer, nur eine auszuwählen, weil es einfach die Mischung aus allem war. Aber ich meine, es gibt einige sehr einfallsreiche Beschreibungen der Gemeinschaft, die einfach aus dem Nichts kommen.

Die eine Sache, die wirklich hervorsticht und so willkürlich erscheint, ist die Schilderung einer High-School-Reise. Dabei will er eine Gruppe von Schülern begleitet haben, die von Fergus Falls nach New York City gereist sei. Als sie in New York angekommen seien, hätten sie dann all die wichtigen, klassischen Sehenswürdigkeiten, so wie die Freiheitsstatue ausgelassen, und seien nur zum Trump Tower gegangen.

Also, nicht nur hat es diese New York-Reise nie gegeben. In was für einer Welt würde eine Gruppe von Schülern all diese Orte in New York City auslassen, Orte die wirklich jeder, unabhängig von der politischen Ausrichtung, ansehen möchte?

Es ist nur ein Beispiel, aber für mich sticht es gerade in diesem Moment besonders hervor. Ich weiß nicht – er hat seinen Artikel mit dieser Geschichte beendet und es scheint so, ähm, aus dem Nichts zu kommen, er muss gedacht haben, er könnte damit durchkommen.

Eine Sache, die ich persönlich besonders schockierend fand, war, dass er nicht fiktive Geschichten über fiktive Menschen erfand. Sondern, dass er seine erfundenen Geschichten mit realen Personen verflechtet hat.

Anderson: Absolut, er sprach wirklich nur mit den Leuten, um Fotos von ihnen zu machen, und dann zog er alleine von dannen.

Du hast in dem Stück gesagt, dass er wirklich die Chance hatte, über viele Gespräche die vielschichtigen Perspektiven eurer Stadt und des Lebens im ländlichen Amerika zu sprechen. Könntest du mir mehr davon erzählen, Michele?

Anderson: Es hat sich so angefühlt – nicht nur mit diesem Journalisten, sondern auch mit anderen Artikeln, die ich über Kleinstädte gelesen habe – als ob sie die Geschichte erzählen wollen, die sie bereits im Kopf haben. Und sie suchen nur nach kleinen Belegen, um diese damit zu untermauern.

Es gab in den letzten Monaten einige gute Artikel, aber selbst die New York Times hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht – der Autor schlug darin vor: Anstatt sich über einen Mangel an Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten zu beschweren, sollten die Menschen einfach in die Stadt ziehen. Es gibt also eine Menge Missverständnisse, und je mehr Artikel wie die von Claas herauskommen, desto mehr Arbeit haben wir zu erledigen. Und in der Zwischenzeit versuchen wir nur (...) unsere Gemeinschaften zu verbessern.