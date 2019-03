SPD-Europa-Kandidatin Burkhardt: "Es geht nicht darum, für oder gegen Europa zu sein"

SPD Delara Burkhardt will ins Europaparlament. Da wird sie zu den jüngsten Abgeordneten zählen.

Wie erklärt man das, was nicht zu erklären ist? Diese Frage stellt sich Delara Burkhardt häufig. Sie ist 26 Jahre alt, stammt aus dem Umland von Hamburg, und tritt für die SPD bei der Europawahl an.

► Wie erklärt man, dass die EU über Nacht Milliarden von Euro für Banken mobilisieren kann, während nach wie vor 125 Millionen Menschen in Europa in Armut leben?

► Wie erklärt man, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil EU-Staaten jede Hilfe verweigern? Und wie erklärt man den Menschen, dass die EU trotzdem das Beste ist, was Europa passierten konnte?

Burkhardt ist überzeugt: Nur durch den Kampf für ein besseres, ein faireres Europa.

Sie hat es überraschend auf Listenplatz 5 der Sozialdemokraten geschafft – und könnte damit bald die jüngste Abgeordnete im EU-Parlament sein.

ANMELDEN UND POLITIK-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Der HuffPost hat Burkhardt erzählt, wie sie dafür kämpft, die großen Widersprüche der EU aufzulösen. Damit sie nicht mehr erklären muss, was nicht zu erklären ist.

HuffPost: “Europa ist die Antwort.” So wirbt die SPD derzeit. Auf welche Frage eigentlich?

Burkhardt: Auf viele Fragen: Wie können wir gemeinsam Regeln organisieren, damit große Konzerne nicht nur das Maximum für sich rausholen, sondern einen gerechten Beitrag leisten. Damit Menschen nicht mehr länger im Mittelmeer ertrinken, obwohl es Städte und Gemeinden gibt, die sie aufnehmen wollen.

Damit junge, gut ausgebildete Menschen nicht arbeitslos bleiben, sondern Perspektiven kriegen. Migration, Klima, Digitalisierung. Alles Herausforderungen, die sich nicht im nationalstaatlichen Kleinklein lösen lassen. Dafür braucht es europäische Antworten.

Das klingt gut. Aber die Realität ist doch eine andere: Die EU ist intransparent, mehr als 30.000 Lobbyisten arbeiten relativ unbehelligt in Brüssel. Man kümmert sich – so nehmen viele es wahr – lieber um Banken als um Bürger. Im Mittelmeer ertrinken immer noch Menschen, wenn sie nicht schon vorher in Libyen eingesperrt und gefoltert werden. Ist eine zu große EU-Begeisterung nicht naiv?

Nein! Und wir müssen aufhören, immer nur zu suggerieren, es ginge darum für oder gegen Europa zu sein. Auch im pro-europäischen Block gibt es Unterschiede darum, wie es jetzt weitergehen muss. Gerade unsere Generation ist da gefragt. Wir sind in Frieden aufgewachsen, eben weil nach zwei schrecklichen Weltkriegen Menschen bereit waren, dieses Riesenprojekt anzustoßen. Nun liegt es an uns, die Geschichte weiterzuerzählen.

Wenn über Nacht Milliarden mobilisiert werden können, aber jedes vierte Kind in Europa in Armut lebt. Wenn Amazon weniger Steuern zahlt als mein Buchhändler nebenan. Wenn Menschen vor den Küsten einer Gemeinschaft ertrinken, zu deren Gründungsprinzipien die Wahrung der Menschenrechte gehört: Dann läuft was verkehrt. Diese Widersprüche müssen wir auflösen, um für Europa zu begeistern.

Ich will mir da aber nicht die Butter von Salvini, Kurz und Seehofer vom Brot nehmen lassen.

Sie reißen ein sehr wichtiges Streitthema an: Migration. Sie plädieren ja sehr vehement für Solidarität innerhalb der EU. Ich habe zuletzt mit vielen Italienern gesprochen. Die sagen: Die Menschen hier wollen schlicht keine Migration von außerhalb der EU nach Italien. Ist es solidarisch, Länder wie Italien aber auch Polen und Ungarn zu einer bestimmten Politik zu zwingen?

Das stimmt nicht so ganz. Ich hab vor einige Zeit den Bürgermeister von Palermo kennen gelernt. Der, wie viele andere Menschen in Italien, die menschenverachtende Migrationspolitik von der rechten Regierung ablehnt. Überall in Europa gibt es mit den “Seebrücken“ zivilgesellschaftliche Bewegungen, die Bereitschaft signalisieren, Geflüchtete aufzunehmen.