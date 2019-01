Social Recruiting: Mit Facebook zum neuen Job?

Glasermeister Sven Sterz aus Geestland im Kreis Cuxhaven läuft mit einer Glasscheibe in der Hand aus seiner Werkstatt. Auf halber Strecke lässt er sie plötzlich fallen. Die Scheibe zerspringt in tausend Scherben. So beginnt die erfolgreiche Job-Kampagne einer kleinen Glaserei an Deutschlands Nordseeküste mit einem Video auf Facebook. Dem aufmerksamkeitsstarken Intro folgt ein attraktives und gut vergütetes – vor allem authentisches - Jobangebot von Sterz an Azubis. Ein Glasermeister, der Glas zerdeppert? Da hat jemand verstanden, wie man Virals im Social Web produziert.

Gute Auszubildende zu finden, ist derzeit ähnlich schwer, wie Menschen mit Erfahrung in der digitalen Wirtschaft. Einfach eine Stellenanzeige auf einer der zahlreichen Business-Plattformen schalten oder einen Headhunter beauftragen, reicht in den seltensten Fällen.

Scheinbar reicht das nicht aus, denn dieses Fallbeispiel verdeutlicht, wie kreativ Unternehmen mittlerweile bei der Suche nach neuen Mitarbeitern werden müssen und dass sich der Recruiting-Markt stark verändert hat. Auch Facebook reagiert auf diese Entwicklung und launchte Ende Mai die Zusatzfunktion „Facebook Jobs“ in Deutschland. Doch was taugt das neue Feature? gyro macht den Test!

Facebook greift nach den Sternen: Social Media-Nummer 1 reicht nicht mehr

Unternehmen können ab sofort Stellenangebote offen bei Facebook ausschreiben und Interessierte reichen über ein natives Online-Formular ihre Bewerbung direkt ein. Nach eigenen Angaben richtet sich das neue Feature vor allem an lokale, mittelständische und handwerkliche Unternehmen. Damit will der Social Media-Gigant Business-Plattformen eigenen Angaben zufolge aber keineswegs Konkurrenz machen, sondern eine digitale Marktlücke schließen, die sich auf ortsgebundene Bewerberinnen und Bewerber konzentriert. Aus Expertensicht kann man aber sagen, dass sich Xing, LinkedIn und Co. schon einmal warm anziehen können, denn der Platzhirsch des Social Media versucht nun auch in den Berufsnetzwerken Fuß zu fassen! Doch wie ist die neue Funktion aus Unternehmerperspektive zu bewerten?

Was sind die Vorteile von Facebook Jobs?

Schneller bewerben geht kaum: In Zeiten von Instagram, Whatsapp und Co. werden traditionelle Bewerbungsprozesse aufgebrochen. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass sich Unternehmen bei der Zielgruppenansprache mehr und mehr auf die mobile Kommunikation konzentrieren. 2018 nutzen mehr als 55 Millionen Deutsche ein Smartphone. Somit ist es zu einem unerlässlichen Begleiter des täglichen Lebens geworden. Logisch also, dass auch Facebook den Trend der mobilen Stellenbewerbung für sich nutzt und statt auf eine mehrseitige Bewerbungsmappe auf den Erstkontakt über ein kurzes CV setzt.

Flexibel, kommunikativ und teamfähig: Üblicherweise folgt bei Stellenanzeigen eine nichtssagende Standardfloskel der anderen. Dabei geht es doch gerade an dieser Stelle darum, sich als attraktiver Arbeitgeber von der Konkurrenz abzusetzen. Durch die neue Anwendung eröffnen sich vor allem für Firmen, die innovative und kreative Köpfe suchen, ganz neue Möglichkeiten, es durch ein ausgefallenes Erscheinungsbild und einen regionalen Bezug mit den großen Playern aufzunehmen.

Flexible und skalierbare Kosten: Unternehmen haben durch Facebook-Jobs zwar die Möglichkeit, kostenlos eine komplette Stellenbeschreibung auf ihrer Seite zu teilen. Vorteil hierbei: Der Post wird neben dem Aufschlag auf der eigenen Facebook-Seite zusätzlich im „Entdecken“-Bereich, bei Marketplace und im News Feed gestreut. Aber: Wie bei allen Content-Formaten auf Facebook sollte auch hier ein Werbebudget eingeplant werden, damit die Stellenanzeige besser platziert wird und mehr Reichweite bekommt.

Was sind die Schwächen von Facebook Jobs?

Auf den ersten Blick erscheint das Angebot sehr attraktiv. Denn besonders kleineren Unternehmen, denen bei großen Jobportalen kaum Beachtung geschenkt wird, bietet Facebook durch das neue Feature einen einfachen Ausweg aus dem Dilemma. Jedoch gibt es auch hier Baustellen, die es zu beheben gilt:

Wenig Raum für individuelle Bewerbungen: Den Unternehmen bietet Facebook Jobs viele Vorteile. Doch die Stärke, dass eine Bewerbung hier schon in wenigen Schritten ausgefüllt werden kann, ist gleichermaßen auch eine Schwäche des Features. Raum für Individualität und Kreativität wird den Bewerbern somit nämlich kaum geboten. Verweise auf eine PDF, eine andere Website oder andere Social-Profile, wo die eigentliche „Kreativ-Bewerbung“ wartet, könnten die Chancen einer erfolgreichen Bewerbung hierbei deutlich erhöhen.

Fehlerhafte Hitlist: Viele Unternehmen begehen den Fehler, ihre Stellenprofile in den verkehrten Job-Kategorien einzustellen oder diese fehlerhaft auszufüllen. Aus der Reichweitenfixiertheit folgt eine Kettenreaktion, die für Bewerber die Job-Suche immens erschwert. Durch das Zuspamen der Plattform werden den Arbeitssuchenden Stellen angeboten, die nicht zu dem gewünschten Suchmuster passen. Das wiederrum führt zu Unzufriedenheit der Nutzer und letztlich auch zu einer höheren Abbruchrate.

Datenschutz-Frage: Selbstverständlich profitiert Facebook auch von seinem neuen Feature. Durch die Bewerber werden an das US-amerikanische Unternehmen die personenbezogenen Daten übermittelt, die auf dem Server von Facebook landen. Die Akquirierungsmaßnahmen über Facebook sollten Unternehmen daher vorab unbedingt ins DSGVO-konforme Datenschutzkonzept integrieren.

Mein persönliches Fazit zu Facebook Jobs: Wir haben seit längerem sehr positive Erfahrungen mit Instagram als Recruiting-Kanal gesammelt und begrüßen deshalb auch mit offenen Armen Facebook-Jobs als neue Jobbörse. Zum einen bietet uns das Feature die Möglichkeit, Arbeitsuchenden aus der Region zu zeigen, dass es bei uns zahlreiche spannende Stellen zu besetzen gibt. Zum anderen können wir auch hervorzuheben, dass wir als Arbeitgeber genauso attraktiv sind wie andere Unternehmen im fernen Berlin. Vor allem in der Kreativ-Szene stolpere ich häufiger über das Vorurteil, München sei ein gallisches Dorf der deutschen Marketing-Wirtschaft, in der hart gepumpt und gerackert wird, die Kreativität aber zu kurz käme. Meiner Meinung nach sind es genau diese kleinen Features, die originell genutzt werden müssen, um bei den Bewerbern aufzufallen und mit eben jenen Klischee-Denken zu brechen.

Außerdem beobachten wir auch den Kampf um die jungen Talente sehr aufmerksam und stellen fest, dass sich dieser aktuell so intensiv wie nie zuvor austrägt. Auf dem freien Markt werden wir nur noch selten fündig. Und auch Headhunter finden kaum noch Bewerber, die adäquat ins Suchprofil passen. Deshalb gehen wir bereits seit einigen Jahren einen anderen Weg: unser Format „Beer and Greet“ hat sich zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern bewährt. Ganz nach dem Motto „Anmeldung statt Bewerbung“ suchen wir bei der Veranstaltung nach Bewerbern mit Soft Skills, die lernbereit, neugierig und kreativ sind, Eigeninitiative zeigen und out-of-the-box denken. Von den klassischen schriftlichen Bewerbungen haben wir uns längst abgewendet. Starre Lebensläufe mit Erfahrungen, Stationen und Programmkenntnissen haben nicht mehr den gleichen Wert wie noch vor ein paar Jahren. Und genau deshalb begrüßen wir das neue Facebook-Format zur Jobsuche.