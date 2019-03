Social Business - Ideen für einen besseren Kapitalismus

Mitte November 2018 war ich zusammen mit Hans Reitz (grameen creative lab) auf dem Global Social Business Summit in Wolfsburg in der VW Autostadt. Die Patenschaft von VW für den Summit ist während unserer Kienbaum Innovation Journey, die wir Anfang 2018 mit allen CxOs der zwölf VW Marken gemacht haben, entstanden. Auf dem Global Social Business Summit treffen sich rund 1000 globale Experten aus dem privatwirtschaftlichen Sektor, der Zivilgesellschaft, Forscher und Akademikerinnen sowie Regierungsvertreter, um die öffentliche Aufmerksamkeit für die Idee des Social Business zu stärken, Diskussionen anzustoßen, Best Practice Modelle vorzustellen, sich zu vernetzen und Kollaborationen voran zu treiben.

Ich bin 2009 mit Hans Reitz und dem grameen creative lab erstmals während meiner Zeit bei der Deutschen Telekom AG in Berührung gekommen. Wir hatten damals mit dem lab eine Social Business Initiative mit rund 40-50 Freiwilligen und der Patenschaft von Rene Obermann ins Leben gerufen. Mit unglaublichen Enthusiasmus und Leidenschaft gestartet, am Ende nach rund zwei Jahren aber leider in der Komplexität des Konzerns erstickt. Andere Konzerne wie BASF (unter dem ehemaligen CEO Jürgen Hambrecht) oder Danone mit dem CEO Emanuel Faber sind und waren Beispiele, wie Social Business besser umgesetzt werden kann.

Social Business vs. Entwicklungshilfe

Die Idee des Social Business grenzt sich von der Entwicklungshilfe, die leider oft nur nach dem Gießkannenprinzip Gelder verteilt, deutlich ab. Social Business-Modelle verwirklichen das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“, indem sie zum Aufbau wirtschaftlicher Strukturen beitragen, die den Menschen auch mittel- bis langfristig ein Auskommen sichern. Ziel ist die Förderung von Entrepreneurship, von Unternehmertum, um die eigenen Chancen und Lebensumstände sowie die des Umfeldes deutlich zu verbessern. Dies macht Yunus auch in seinem neuesten Buch „A World of Three Zeros – The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment and Zero Net Carbon Emission” deutlich, in dem er zum Nachdenken über einen neuen Kapitalismus anregt. Statt schlecht bezahlten Jobs in Großunternehmen hinterherzulaufen sollten junge Menschen sich ihre eigenen Arbeitsplätze schaffen. So verschaffen sie sich Unabhängigkeit und ein sicheres Einkommen zu menschenwürdigen Konditionen.

Themen auf dem Global Social Business Summit 2018

Vor diesem Hintergrund war das Themenspektrum auch 2018 wieder breit gefächert: Schwerpunkte waren das Problem der Plastikverschmutzung, nachhaltige Mobilität, globale Solidarität, Sport und der Wert der Nahrung.

Vom Plastikmüll zur Kreislaufwirtschaft

Das Thema der Plastikverschmutzung ist so dringend wie nie zuvor und derzeit heiß in den Medien. Bilder von Plastikstrudeln in den Ozeanen und verendete Tiere haben viele Menschen wachgerüttelt. Auch die EU will das Problem notfalls mit Verboten angehen. Nichtsdestotrotz: Wir brauchen Alternativen zum Plastik. Das geht nur mit einem Systemwechsel in der Wirtschaft hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Es gibt bereits zahlreiche Social Businesses, die das Recycling von Plastik und Müll-Management zu ihren Geschäftsmodellen gemacht haben. Ihre Ansätze haben sie auf dem Global Social Business Summit vorgestellt und so eine fruchtbare Diskussionsgrundlage geliefert. Wie z.B. Precious Plastic, das online Wissen und Werkzeuge zum Recycling und zur Wiederverwendung von Plastik zur Verfügung stellt um das Problem nachhaltig anzugehen.

Nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität