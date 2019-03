Smart Cities: Digital vernetzt zu sauberer Luft

Die Bürger haben zu Recht hohe Erwartungen an die sogenannte „Smart City“. Tatsächlich kann der großflächige Einsatz digitaler Angebote die Lebensbedingungen in Städten spürbar verbessern. Viele Städte eint, dass sie praktikable Lösungen für Gesundheit, Sicherheit, Mobilität, Energie, Wasser, Abfallentsorgung und Wohnen benötigen. Erfolgreiche Smart-City-Anwendungen stellen den Bürger in den Mittelpunkt und erhöhen die Lebensqualität.

Laut einer Studie von McKinsey lässt sich zum Beispiel schon jetzt die Digitalisierung dazu nutzen, die tägliche Pendelzeit in Ballungsräumen um 20 Prozent zu verringern. Auch bei der Umweltbelastung sind erhebliche Verbesserungen möglich, beispielsweise bis zu 15 Prozent geringere CO2-Emissionen, 30 Prozent weniger Wasserverbrauch und 20 Prozent weniger Abfall.

Mit Dr. Bernhard Kirchmair, Chief Digital Officer von VINCI Energies Deutschland, sprach ich über die Herausforderungen, vor denen Städte stehen, und was aus seiner Sicht die Erfolgsfaktoren für eine urbane Digitalisierung sind.