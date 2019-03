Ski-Saison in vollem Gange: Was Sie über Ihre Rechte und Pflichten im Winterurlaub wissen sollten!

Die aktuelle Lage in den Skigebieten südlich Deutschlands und in Österreich hat sich nach dem Schneechaos mittlerweile normalisiert und das Treiben auf den Hängen und Pisten läuft auf Hochtouren. Aber welche Rechte und Pflichten gibt es im Winterurlaub? Alle Infos hierzu haben wir für Sie zusammengefasst, sodass Ihrem Ski-Spaß nichts mehr im Wege steht.

Helmpflicht auf der Skipiste - gibt es sowas?

Rein rechtlich gesehen existiert keine generelle Helmpflicht auf der Piste. Jedoch sollte jeder Skifahrer bedenken, dass der Helm schon manch einen Fahrer vor schweren Verletzungen oder gar dem Tod bewahrt hat. Daher ist ein Helm in jedem Fall ratsam. Viele Skischulen setzen im Übrigen einen Helm voraus, damit der Unterricht angetreten werden darf. Für Kinder existiert sowohl in Italien, Polen und Slowenien, als auch in Teilen Österreichs eine Helmpflicht.

Was sind meine Rechte, wenn die Piste nicht befahrbar ist?

Sofern man wegen schlechter Sicht oder viel Neuschnee nur bedingt Ski fahren, so liegt das Pech beim Urlauber. Anders verhält es sich jedoch, wenn sämtliche Pisten im Umland tagelang gesperrt sind. In diesem Fall kann man das Geld unter Umständen zurückfordern.

Eine Lawine versperrt meinen Urlaubsort/mein Hotel - muss ich Stornogebühren zahlen?

Nein, sofern ein Lawinenabgang Grund für das Nichterreichen des Hotels ist, sind keine Stornogebühren fällig. Das wirtschaftliche Risiko liegt hier beim Hotelier selbst.

Wie viel Promille sind auf der Skipiste erlaubt?

Eine einheitliche Grenze, die besagt, wie viel man getrunken haben darf, bevor man die Piste nutzt, gibt es nicht. Wichtig ist aber, dass Ski- und Snowboardfahrer in der Lage sind die Übersicht zu behalten und Gefahren und Risiken einschätzen zu können. Ist eine sichere Fahrt durch einen Alkoholkonsum nicht gewährleistet, so haftet der Fahrer im Falle eines Unfalls. Achtung: Haben Pistenbetreiber aufgrund des Konsums von Alkohol Bedenken, so dürfen sie Fahrer der Piste verweisen oder ihnen den Zutritt direkt verweigern.

Wer haftet, wenn ich durch Vereisungen auf der Piste stürze?

Niemand. Die Sturzgefahr ist ein Risiko, das alle Skifahrer selbst zu tragen haben. Wurden jedoch Gefahrenstellen nicht ausreichend gekennzeichnet, kann der Pistenbetreiber im Schadensfall zur Rechenschaft gezogen werden.

Gibt es Regeln auf der Piste?

Ja, die sogenannten FIS-Regeln gelten weltweit und schreiben vor, wie sich Ski- und Snowboardfahrer in Skigebieten zu verhalten haben. Diese sind in allen Skigebieten, meist an den Lift-Stationen, einsehbar. Die 10 Verhaltensregeln sind zudem auch online unter www.ski-online.de nachzulesen. Wichtig: Allgemein lässt sich aus den Regeln schlussfolgern, dass sich jeder Fahrer so zu verhalten hat, dass weder Andere, noch er selbst, gefährdet werden.

Welche Versicherungen sind wichtig?

Besonders wichtig, ist eine private Haftpflichtversicherung, da diese für Schäden aufkommt, die Dritten auf der Piste zugefügt werden. Auch ist es wichtig zu wissen, dass man sich auf der Piste durchaus strafbar machen kann, sofern man andere verletzt oder gar tötet. Auch unterlassene Hilfeleistung kann auf der Piste geahndet werden. Auch eine Auslandskrankenversicherung ist je nach Urlaubsland ratsam, da der Skisport eine Sportart mit relativ hohem Verletzungsrisiko ist. Da der Skiurlaub häufig mit dem Willen verbunden ist, sich sportlich zu betätigen, kann auch eine Reiserücktrittsversicherung sinnvoll sein, um eventuelle Stornogebühren im Krankheits- oder Verletzungsfall zu vermeiden.

Ich möchte kein Skifahren, sondern nur Rodeln - wo ist das erlaubt?

Hierfür gibt es meist extra freigegebene Flächen, um die Gefahr für sich und Andere auszuschließen. Auf Skipisten ist das Rodeln mit Schlitten meist gänzlich untersagt. Auch das Rodeln auf der Straße ist nur dann erlaubt, wenn die Gemeinde hierfür eine extra Erlaubnis ausgesprochen hat.

Weitere Informationen zu diversen Rechtsthemen finden Sie auf unserem Blog und unserem Youtube-Kanal Kanzlei Mingers & Kreuzer.