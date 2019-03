Sinnhaftigkeit als stärkster Antreiber

Was treibt Menschen an? In seinem Buch “Start With Why” und dem dazugehörigen TED-Talk mit dem Titel “How Great Leaders Inspire Action” beschreibt Simon Sinek, wie Menschen, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, vom “Warum” viel stärker angetrieben und motiviert sind als vom “Was” – warum Menschen also nicht das kaufen, was sie tun, sondern warum sie es tun.

Er beschreibt das Prinzip als Golden Circle, also den goldenen Kreis. Stellen Sie sich hierfür drei konzentrische Ringe vor:

Der äußere Ring steht für das “Was”. Alle Organisationen und Menschen wissen in der Regel, was sie tun.

Der mittlere Ring steht für das “Wie”. Die meisten Unternehmen können ihre Unique Selling Proposition beschreiben: Wie sie etwas tun oder wie ihre Produkte und Services aufgebaut sind.

Der innerste Kreis steht für das “Warum”. Nur wenige können präzise ihre Sinnhaftigkeit identifizieren und kommunizieren, warum ihre Arbeit wirklich sinnhaft ist. Die Profitabilität ist letztlich nicht der Zweck, sondern ein Nebeneffekt oder das Ergebnis der Sinnhaftigkeit.

Die Frage nach dem “Warum”

Viele Unternehmen und auch Führungskräfte kommunizieren nur von aussen nach innen, indem sie uns sagen, was sie tun und dass das “Wie” anders oder besser ist als bei der Konkurrenz.

Sinek führt Apple als Beispiel dafür an, dass es auch umgekehrt gehen kann. Nämlich indem das “Warum” zuerst erklärt wird: „Warum machen wir unsere Produkte? Warum leisten wir unsere Dienstleistungen?“ Wir kennen alle Apples Motto, mit welchem im Jahr 1997 geworben wurde: „Think different“. Wenn Sie sich als Konsument damit identifizieren können, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Apple-Produkte kaufen werden. Der Wettbewerb mag Produkte designen, die technisch gesehen genauso gut, wenn nicht besser sind, deren Sinnhaftigkeit oder Kernbotschaft aber nicht auf die entsprechende Resonanz bei den Konsumenten trifft.

Sineks “Golden Circle” stimmt auch mit der menschlichen Psychologie respektive mit der Funktionsweise unseres Gehirns überein. Die drei konzentrischen Kreise entsprechen im Prinzip den drei Hauptteilen unseres Gehirns:

Der äussere Ring, der das “Was” symbolisiert, steht für den Neocortex, den Teil unseres Gehirns, der für Sprache, Fakten und analytisches Denken verantwortlich ist.

Die beiden anderen Teile des Gehirns bilden das Limbische System, wo Emotionen, Verhaltensweisen und Entscheidungen stattfinden. Diese entsprechen den beiden inneren Ringen des “Golden Circle”.

Auf sachlicher Ebene Facts and Figures und sachliche Argumente zu kommunizieren, mag den Neocortex und somit die rationale Ebene ansprechen, motiviert aber nicht zu entsprechendem Verhalten. Es ist also entscheidend, die Menschen anzuziehen, die an unser “Warum” glauben, an die Essenz unseres Erfolgs. Und das gilt für Kunden ebenso wie für Mitarbeiter.

Sinnhaftigkeit durch Motivation

Sinek verwendet noch das Beispiel von Samuel Pierpont Langley, der in den Anfangszeiten der Aviatik die Ausbildung, das Kapital und das Personal hatte, um das erste motorgetriebene Flugzeug zu entwickeln. Die Wright Brothers jedoch, die nichts dergleichen hatten, haben ihn letztendlich übertrumpft. Ihnen gelang es auch ohne Unterstützung von Sponsoren und Personal, Ihren Traum zu verwirklichen.

Damit wird auch klar, dass die Suche nach dem “Warum” und der eigenen Sinnhaftigkeit bei uns selbst beginnen muss. Wir können diese Suche auf unterschiedlichen Ebenen führen: auf Ebene der Organisation, auf Ebene einer Abteilung oder auf Ebene eines Teams – und nicht zuletzt auf Ebene des Individuums, indem Sie sich mit Ihrer Mission auseinandersetzen.

Überlegen Sie sich also: Was ist es, was Sie jeden Morgen dazu antreibt, aufzustehen und in den Tag hineinzugehen? Wenn Sie eine Antwort haben, fragen Sie sich selbst nochmals: „Warum?“ Hinterfragen Sie jede Ihrer Antworten, bis Sie keine weitere Frage mehr stellen können, weil Sie zum wahren “Warum” gekommen sind.

Das gleiche gilt für die Führung: Wenn Sie ein Team führen, führen Sie nicht in erster Linie über das “Was” und das “Wie”, sondern inspirieren Ihr Team und Ihre Mitarbeiter über das “Warum” – über Sinnhaftigkeit und Zweck der Aufgaben. Denn das ist der stärkste Treiber für Leistung, Leidenschaft und Engagement.