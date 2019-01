South_agency via Getty Images

Einer meiner Mitbewohner und ich machen gerne den Witz, wir seien wie ein altes Ehepaar: Wir teilen eine Wohnung, essen hin und wieder zusammen – und haben keinen Sex miteinander. Dahinter steckt ein Klischee, das sich hartnäckig nicht nur bei uns, sondern auch bei Freunden und Bekannten hält und durch Sitcoms und Filme anscheinend immer wieder bestätigt wird: ► Menschen in langjährigen Partnerschaften haben keinen oder nur sehr langweiligen Sex. In monogamen Beziehungen ist Monotonie vorprogrammiert. ► Singles dagegen führen ein wildes Lotterleben, mit wechselnden Sex-Partnern, sei es in One-Night-Stands oder Affären. Sexuelle Dürrephasen gibt es natürlich nicht, und wenn du doch länger als sechs Monate keinen Sex hast, stimmt etwas nicht mit dir. Singles haben mehr sexuelle Abenteuer, Paare langweilen sich – stimmt das? Natürlich haben Singles tendenziell eher die Möglichkeit, mit verschiedenen Menschen zu schlafen – und selbstverständlich kann es durchaus spannend sein, neue Partner zu erleben. "Wechselnde Partner bieten mehr Möglichkeiten, das empfinden viele Menschen als aufregend", sagt auch Birgit Neumann-Bieneck im Gespräch mit der HuffPost. Die Paar- und Sexualtherapeutin meint, gerade im heutigen Zeitalter sei es besonders einfach, schnellen Sex zu finden – zum Beispiel über Dating-Seiten im Netz oder bestimmte Apps. Mit den wachsenden Möglichkeiten für schnellen Sex steigt auch der Druck, sie wahrnehmen zu müssen – gerade für Alleinstehende. "Singles haben mit mehr Leistungsdruck zu kämpfen", sagt Neumann-Bieneck. "Vor allem in ihren 20ern und 30ern, wenn Sex stärker im Vordergrund steht, wollen sich viele Menschen ausprobieren. Später möchte man seinen Partner vielleicht lieber erst einmal besser kennenlernen, bevor man mit ihm schläft."

Pinterest Schnelllebige, sexuelle Abenteuer von Singles (wenn sie überhaupt erwünscht sind) haben also unter Umständen ihren Preis – den psychischen Druck, zu sexueller Höchstform auflaufen zu müssen, sei es beim Sex selbst oder bei der Anzahl der Partner. Mehr zum Thema: Die schlimmsten Arten, eine Beziehung zu beenden – und wie ihr es besser macht Gleichzeitig scheinen sich viele Singles nach mehr zu sehnen als körperlicher Lust. Das bestätigt auch Psychotherapeutin Dr. Heike Melzer, die eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie betreibt: “Durch die vielen sexuellen Superreize über Pornos, Sex-Toys, unverbindliche und käufliche sexuelle Möglichkeiten wird es manchmal einsam und traurig um die Liebe.” Genauso können langjährige Partnerschaften möglicherweise unter einer Sex-Flaute leiden. Auch in Bezug auf Erotik scheint, wie so oft, zu gelten: Man will das, was man nicht hat. Das liegt laut Melzer daran, dass Menschen dazu neigen, das, was sie haben als weniger wertvoll anzusehen, als das, was sie vermissen – zur HuffPost sagt sie: “In der Liebe sehnen wir uns nach Erotik und Abwechslung, als Single nach Nähe und Bedeutung.“ Um herauszufinden, wie Singles und Paare über ihr Sexleben denken, haben wir mit sechs Menschen gesprochen. Hier berichten sie von ihren Erfahrungen sowie Wünschen – und sprechen darüber, wer den besseren Sex hat.

“Als Single habe ich besseren Sex als gedacht” Frieda (Name von der Redaktion geändert), 30, ist seit eineinhalb Jahren Single. “Ich finde, man kann das nicht pauschalisieren, wer den besseren Sex hat: Während es in einer Beziehung vielleicht mehr Gelegenheit gibt, Wünsche zu äußern und auf Vorlieben einzugehen, bietet das Single-Dasein unter Umständen mehr Abwechslung. Früher dachte ich, dass ich mich gar nicht darauf einlassen könnte, mit einem nahezu fremden Menschen, zu dem ich keinerlei emotionale Bindung habe, Sex zu haben. Ich war überzeugt, das gibt mir nichts. Aber inzwischen bin ich seit eineinhalb Jahren wieder Single und habe festgestellt: Ich habe besseren Sex als gedacht – auch ohne festen Partner. Eine rein körperliche Beziehung kann auch mal schön sein. Dennoch könnte ich mich nicht mit jemanden treffen, nur, um mit ihm Sex zu haben. Ich muss die Person ein wenig kennenlernen, bevor ich mir ihr schlafe – und seien es auch nur ein paar Stunden: Es braucht ein bisschen Zeit, bis sexuelle Spannung zwischen mir und einem Menschen entsteht. In meiner letzten Beziehung habe ich erlebt, dass der Sex nach gewisser Zeit tatsächlich etwas langweilig wird. Wie auch in anderen Teilen der Partnerschaft muss man ab einer gewissen Zeit auch daran arbeiten. Dennoch vermisse ich es als Single, regelmäßig Sex mit einer vertrauten Person haben zu können.” Das sagt Expertin Melzer über die Qualität von Sex und die Jagd nach ständig neuen, sexuellen Reizen: “Qualität vor Quantität: Die Gewinner werden diejenigen sein, die sich rezeptiv für natürliche sexuelle Reize halten, die den Ausschalter auch finden und nicht von einem zum nächsten Reiz wandern. Dabei kommt dem Nein der Abgrenzung eine zunehmende Bedeutung zu, um langfristig gesund zu bleiben, auch in der Sexualität und Beziehung. ”

“Romantische Gefühle steigern den Sex ins Unermessliche” Julius, 25, ist seit fast drei Jahren Single. “Als Single muss man sich da öfter auf Ungewisses einlassen, wird aber dafür auch ständig überrascht. Im Gegensatz dazu wissen Paare besser, was dem jeweils anderen gefällt – und auch, was man selbst beim Sex mit dem Partner besonders mag. Wenn man es im Bett in einer Beziehung nicht einschlafen lässt, sich immer wieder aufs neue überrascht und herausfordert, ist der Sex in der Partnerschaft erfüllender. Als Single vermisse ich, was Sex einfach noch besser macht: romantische Gefühle für die Person, mit der ich schlafe. Wenn man in den anderen vernarrt ist, ihn besonders gut riechen kann (durchaus wörtlich gemeint), dann steigert das die körperlichen Reaktionen während und nach dem Sex ins Unermessliche. Wer eine Person findet, mit der das genau so ist, wird nicht mehr länger Single sein wollen, ganz einfach. Außerdem hat man in Beziehungen häufiger nüchtern Sex. Betrunkener Sex mit fremden Menschen ist leider wie Fast Food: Fünf Minuten lang lecker, aber danach bedeutungslos.” Das sagt Neumann-Bieneck zu den Faktoren, die Singles oft beim Sex mit Fremden fehlen: “Wenn ich wechselnde Partner habe, muss ich nicht so viel am gemeinsamen Sexleben arbeiten. Dafür fallen dann oftmals wichtige Faktoren wie Nähe, Vertrauen und Geborgenheit weg.”

“Was ich am Beziehungsleben vermisse: Sex ohne Kondom” Ulrike (Name von der Redaktion geändert), 37, war lange Zeit mit ihrem Partner zusammen und ist seit drei Monaten wieder Single. “Ich denke, wie aufregend der Sex ist, hängt vor allem mit dem Charakter, nicht unbedingt mit dem Beziehungsstatus zusammen. Wer generell nicht auf wilden Sex steht, wird sich als Single wahrscheinlich auch nicht austoben. Auf der anderen Seite halten vielleicht auch Paare, die seit langer Zeit zusammen sind, ihr Liebesleben mit ausgefallenen Ideen frisch. Ich finde mein Sexleben als Single gerade spannender. In meiner letzten Beziehung war der Sex gerade am Anfang natürlich aufregend – mit der Zeit flaute das Interesse allerdings ab. Ich gebe zu, ich wurde ein wenig faul. Als Single merke ich, dass ich mir wieder mehr Mühe gebe, um begehrenswert zu sein. Das macht mein Liebesleben aufregender. Was ich am Beziehungsleben vermisse, ist Sex ohne Kondom. Mit wechselnden Partnern möchte ich das Risiko nicht eingehen, nur mit der Pille zu verhüten – mit einem Partner würde ich mich einfach gemeinsam auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen, bevor wir ohne Kondom miteinander schlafen. Sicherheit geht vor.” Das sagt Neumann-Bieneck über Sex in langjährigen Beziehungen: “In langjährigen Beziehungen flaut das Sexleben in der Regel nach etwa drei Jahren ab – dann muss man aktiv daran arbeiten, zum Beispiel über seine Vorlieben und Abneigungen sprechen. Immer wieder erlebe ich es, dass Paare zu mir kommen, die nicht über Sex sprechen. Dann stellt ein Partner nach 20 Jahren fest: So, wie wir Sex haben, mag ich das eigentlich gar nicht.” Mehr zum Thema: Dating: Woran ihr erkennt, dass euer Flirt Interesse an euch hat

“Drei Jahre Missionarstellung – furchtbar!” Mara (Name von der Redaktion geändert), 27, ist mit ihrem Partner seit einem halben Jahr zusammen. “Ich schätze, es kommt immer auf den Partner und einen selbst an, wie gut oder schlecht das Sexleben ist. Der Sex in meiner ersten Beziehung zum Beispiel war furchtbar langweilig – drei Jahre lang Missionarstellung! Als ich dann Single war, wurde es im Bett deutlich interessanter: Ich habe mehr Erfahrung gesammelt mit unterschiedlichen Menschen, die natürlich auch unterschiedlich erfahren waren. Nun bin ich seit einem halben Jahr wieder in einer Beziehung – und finde mein Sexleben noch besser als zuvor. Nun schlafe ich mit einer vertrauten Person, auf die ich mich auch emotional einlassen kann – und ich habe häufiger Sex. Als Single erlebt man ja immer wieder mal Durststrecken, plus der Sex mit fremden Partnern ist nicht immer erfüllend: Rein körperlich kann das natürlich schön sein. Dennoch habe ich bei solchen sexuellen Erlebnissen oft etwas vermisst – häufig fühlte ich mich danach leerer als zuvor. Ich habe gemerkt, bei so kurzlebigen Geschichten ging es nicht um meine Bedürfnisse. Das einzige, was ich in meiner festen Beziehung vielleicht ein wenig vermisse, ist dieses Kribbeln, diese Aufregung, die man spürt, bevor man das erste Mal miteinander schläft.” Das sagt Melzer zu unserem Glauben, dass uns immer etwas fehle – egal ob wir Single oder in einer Paarbeziehung sind: “Menschen neigen dazu dass, was sie haben als weniger wertvoll anzusehen, als dass, was sie vermissen. In der Liebe sehnen wir uns nach Erotik und Abwechslung, als Single nach Nähe und Bedeutung.“

“Ich hätte gerne mehr Sex – beneide Singles aber nicht” Elvira (Name von der Redaktion geändert), 34, ist seit sieben Jahren mit ihrem Partner zusammen und seit bald zwei Jahren mit ihm verheiratet. “Ich beneide Singles nicht um ihr Dasein – denn dafür ist das, was ich mit meinem Partner teile, viel zu wertvoll, um es für ein abenteuerlicheres Sexleben aufs Spiel zu setzen. Ich glaube auch, dass man nicht per se sagen kann, ob Singles oder Paare den besseren Sex haben. Im Endeffekt hängt es immer von der jeweiligen Person ab, ob sie im Bett immer wieder neue Abenteuer sucht und neugierig darauf ist, Neues auszuprobieren – egal ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Das einzige, was mir in meinem derzeitigen Sexleben fehlt, ist etwas, dass mir auch schon als Single gefehlt hat: Ich hätte gerne mehr Sex. Wenn ich meinen Partner darauf anspreche, fühlt er sich meist in die Ecke gedrängt und das Gespräch endet im Streit. Am Ende will ich meinen Partner auch zu nichts zwingen und gebe mich lieber zufrieden mit dem, was wir beide haben – schließlich ist unser Sex trotzdem gut. Noch wichtiger ist allerdings, dass wir uns kennen und vertrauen können. Diese Vertrautheit habe ich als Single vermisst – ich habe gemerkt, dass ich mich mit wechselnden Sexualpartner einerseits nicht fallen lassen kann, andererseits viel zu schnell eine emotionale Bindung aufbaue. Das endete nicht selten in Tragödien. Deswegen fühle ich mich in einer festen Partnerschaft besser aufgehoben.” Das sagt Neumann-Bieneck über Sex in emotionalen Krisenzeiten: “Die Fantasie, dass es der andere jeweils besser hat, gibt es immer, vor allem in Krisenzeiten. Dann glaubt der Single, Menschen in Paarbeziehungen haben wenigstens einander. Und wer einen Partner hat, meint, der Single hat es gerade einfacher. Am Ende hängt aber alles immer von der individuellen Lebenssituation ab.”

“In der Partnerschaft muss das Besondere geplant werden” Manuel (Name von der Redaktion geändert), 34, ist seit vier Jahren in einer Beziehung. “Ich glaube, Singles haben das bessere Sexleben: Es ist einfach diese Spannung zwischen zwei fremden Menschen, die ein sexuelles Erlebnis so besonders macht. Es gibt keine Routine, nichts, was man schon einmal mit der Person ausprobiert hätte. Man weiß noch nicht, was dem anderen gefällt, wo man ihn küssen oder anfassen soll – alles ist offen. Es kann natürlich auch sein, dass man mit dem neuen, fremden Partner nicht kompatibel ist – aber selbst das ist nicht schlimm, denn immerhin war der Weg bis dahin aufregend. Was ich in meiner Beziehung in Hinblick auf mein Sexualleben aktuell vermisse, sind diese betrunkenen Ausrutscher: Wenn man einfach allein auf eine Party geht, sich betrinkt und nackt in einer fremden Badewanne landet. In einer Beziehung hat man natürlich Gelegenheit, seine Bedürfnisse zu äußern und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Man kann zusammen Neues ausprobieren. Allerdings bedarf das in einer Beziehung mehr Planung, mehr Absprache. Das ist meiner Ansicht nach ein wesentliches Merkmal einer festen Partnerschaft: Das Besondere passiert nicht mehr einfach so, sondern muss geplant werden.” Das sagt Neumann-Bieneck zum Unterschied zwischen Sex mit Fremden und dem eigenen Partner: “Sexualität hat auch oft etwas mit einer Passung zu tun, das heißt anatomisch, Vorlieben, Aktivität etc. Wenn man Sex mit einem Partner hat, den man nicht kennt, kann es sein, dass es nicht passt und unbefriedigend bleibt. In einer festen Beziehungen weiß man, was man hat.“