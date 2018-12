Silvester: 4 Gründe, die für ein Verbot von Böllern und Raketen sprechen

Alle Jahre wieder begrüßen die Menschen lautstark und farbenprächtig das neue Jahr. Mit Raketen und Böllern beschallen und färben die Feiernden den Himmel.

Seit dem heutigen Freitag können Silvesterraketen gekauft werden – wie jedes Jahr nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen vor der Silvesternacht.

Doch das bunte Treiben ist auch sehr gefährlich. Mehrere Tote, zahlreiche schwere Verletze – das war die traurige Bilanz am Neujahrstag 2018. Und auch wegen der entstehenden Umwelt- und Lärmbelastung wollen viele Menschen Feuerwerkskörper mittlerweile aus den Städten verbannen.

Warum es in diesem Jahr vielerorts ein Verbot von Feuerwerkskörpern gibt und wer davon betroffen ist – auf den Punkt gebracht.

Aus diesen 4 Gründen sollten Feuerwerke verboten werden:

1. Das Silvesterfeuerwerk fordert jedes Jahr Tote und Verletzte:

► So waren in der Silvesternacht 2018 zwei Brandenburger durch Böller ums Leben gekommen. Ein 35 Jahre alter Mann starb, als er Knaller zündete. Ein 19-Jähriger wollte ein selbst gebautes Feuerwerk zünden, wurde am Kopf getroffen und starb.

► Deshalb verbieten dieses Jahr einige Städte an Silvester Feuerwerke und Böller. So auch die Stadtverwaltung Hannover, die die Innenstadt zur böllerfreien Zone erklärt hat.

2. Auch der Brandschutz ist ein Problem:

► Konstanz führte nach einem verheerenden Brand in der Altstadt bereits im Jahr 2010 ein generelles Feuerwerkverbot für die Altstadt ein. Bei einem Verstoß droht im schlimmsten Fall sogar eine Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro, wie der “Südkurier” berichtete.

3. “Silvester ist kein Fest für Tiere”:

► Christoph May, Pressesprecher der Welttierschutzgesellschaft (WTG), sagte gegenüber der HuffPost, dass Silvester “wahrlich kein Fest” für Tiere ist. Viele hätten ein viel feineres Gehör als Menschen und würden durch den “immensen Krach der Knaller, Raketen und jodelnden Luftgeschosse verschreckt und verängstigt”. Im schlimmsten Fall könne dies sogar zu Schmerzen, Traumata und andauernden Leiden führen, erklärte May.

4. Die Umweltbelastung ist enorm:

► Abgesehen von den offensichtlichen Gefahren, die durch Todesopfer jedes Jahr auf tragische Weise bestätigt werden, gibt es auch Bedenken von Umweltschützern. So fordert die Deutsche Umwelthilfe, Feuerwerke aus Innenstädten mit ohnehin hoher Feinstaubbelastung zu verbannen.

Darum will die Deutsche Umwelthilfe Böller verbieten:

► Zum Jahreswechsel setzen Feuerwerkskörper laut Umwelthilfe in wenigen Stunden 5000 Tonnen Feinstaub frei. Dies entspreche etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge.

► “Je nach Wetterlage sei die Feinstaubkonzentration dadurch über viele Stunden hinweg so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht”, wie die Umwelthilfe in einer Pressemitteilung erklärt.

► Feinstaub hat laut Umwelthilfe nachweislich negative Effekte auf die menschliche Gesundheit. Besonders betroffen seien Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen wie Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen – aber auch Schwangere und Kinder.

► Deshalb müsse es ein klares Verbot von Silvesterböllern mit Schwarzpulver geben, die für die extremen Feinstaubwerte aber auch vielen Brände und Verletzungen verantwortlich seien.

► Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, sagte zu den Verbotsforderungen von Feuerwerken in Innenstädten: “Nicht zuletzt aufgrund des Dieselskandals sind Menschen in Deutschland zunehmend besorgt, wenn es um das Thema saubere Luft geht.” Reschs Vorschlag:

“Eine Verschiebung der Feuerwerksaktivitäten raus aus der Innenstadt. Entweder auf Flächen am Stadtrand, wo die Menschen ihre Feuerwerkskörper abfeuern können oder noch besser ein professionelles Feuerwerk außerhalb sensibler Zonen, an dem sich alle erfreuen können und welches kaum Feinstaub erzeugt.“

► Darüberhinaus verweist die Umwelthilfe auf die “Unmengen an Geld”, die jedes Jahr ausgegeben würden. Allein im Jahr 2017 hätten sich die Deutschen ihr Silvesterfeuerwerk demnach 137 Millionen Euro kosten lassen.

Wo es bereits Verbote gibt und wo sie im Gespräch sind:

► Weitere Städte folgten in Deutschland dem Vorbild Hannovers. Goslar, Bremen, Bielefeld, Straubing und Ravensburg haben bereits Verbote oder zumindest Begrenzungen für die Innenstadt ausgesprochen, wie die Deutsche Umwelthilfe berichtet.

► Nur auf dem Privatgelände und nicht unmittelbar in der Altstadt dürfen laut der “Westdeutschen Zeitung” in Düsseldorf Raketen abgefeuert werden.

► Auch in Regionen mit vielen Reetdachhäusern ist laut dem Wetterportal “Wetter.com” das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten. Dies gelte für die meisten nordfriesischen Inseln sowie an der Ostseeküste.

► Wie der “Spiegel” berichtete, diskutierte die SPD bereits im März ein Verbot von Feuerwerken in Berlin. Doch es blieb bei einem Diskussionsanstoß der Sozialdemokraten.

► Die “Abendzeitung-München” berichtet, dass auch die Bewohner der bayerischen Hauptstadt private Feuerwerke verbieten möchten. Der Leiter der Münchner Initiative Jürgen Schmoll sagte:

“Es ist ein Umwelt- und ein Tierschutzthema, aber auch ein soziales. Viele Menschen leiden wirklich darunter.”

Sein Vorschlag: Böller weglassen und ein zentrales Großfeuerwerk von der Stadt planen lassen. So wäre ein kontrolliertes, aber auch sicheres, Feiern möglich.

Das sagt Julia Klöckner zu einem Böllerverbot:

Der Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe für schärfere Vorschriften gegen Silvesterböller stößt bei CDU-Vize Julia Klöckner auf Ablehnung.

► Die geltenden Regeln reichten aus, findet die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Klöckner sagte dem “Spiegel”:

“Dass es immer wieder Deppen gibt, die sich nicht daran halten, kommt leider auch in anderen Bereichen des Alltags vor.”

► Es könne nicht sein, dass “diejenigen, die sich fehlverhalten, das Leben derer bestimmen, die sich ordentlich verhalten”, sagte Klöckner dem Magazin.

► “In einer freien Gesellschaft wird es immer um das Austarieren von Regeln und verantwortungsbewusster Freiheit gehen.” Der Ansatz der Umwelthilfe sei “Bevormundung” und beeinträchtige das “Verantwortungsbewusstsein” der Bürger.

Was im Umgang mit Feuerwerken zu beachten ist:

► Das Abfeuern von Raketen ist nur vom 31. Dezember bis zum 1. Januar erlaubt.

► In Deutschland sind ausschließlich Feuerwerkskörper mit BAM-Zulassungszeichen oder CE-Zeichen zugelassen.

► Wer sie nutzen will, muss volljährig sein. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände seit Ende 2009 grundsätzlich verboten.

► Aus Erfahrung bittet die Polizei Nordrhein-Westfalen um Respekt gegenüber Einsatzkräften: “Zeigen Sie Respekt und bewerfen Sie Einsatzkräfte nicht mit Feuerwerkskörpern”, heißt es in einer Pressemeldung.

► Auch an den Orten, an denen “das Knallen” offiziell erlaubt sei, solle man “Rücksicht nehmen”. Dies gelte insbesondere für Feiernde in Mehrfamilienhäusern.

Auf den Punkt gebracht:

Es zeigt sich, dass bereits in vielen Regionen und Städten Deutschlands die Verwendung von Raketen und Böllern eingeschränkt wurde.

Meist geht es nur um bestimmte Stadtteile und Innenstadtbereiche, die aus Gründen wie Brandschutz besonders betroffen sind. Doch mit dem Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe wird der Gedanke eines grundsätzlichen Böllerverbots, das von vielen Menschen bereits seit Jahren gefordert wird, vorangetrieben.

Trotz vieler Punkte, die für ein Verbot sprechen – in der kommenden Silvesternacht dürfen in den allermeisten Regionen Deutschlands noch fast nach Belieben Feuerwerke gezündet werden.

Mit Material von dpa.