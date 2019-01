Sex-Experten: 7 Tipps, wie du gleichzeitig mit deinem Partner zum Orgasmus kommst

Doch simultan zum Höhepunkt zu kommen ist nicht unbedingt einfach. “Die meisten Menschen denken, dass sie zur gleichen Zeit einen Orgasmus haben müssen, weil das die einzige Art und Weise ist, wie wir Orgasmen im Fernsehen und in Filmen sehen”, sagt die Sex-Therapeutin Vanessa Marin der HuffPost.

► Und: Er fühlt sich nicht nur gut an – ein Orgasmus kann dabei helfen Stress zu lindern, das Immunsystem zu stärken, den Schlaf zu verbessern und noch vieles mehr.

1. Finde raus, was dich wirklich anmacht

Jeder von uns hat verschiedene sexuelle Vorlieben und Wünsche: Was den einen abturnt, könnte den anderen wiederum total anmachen. Wenn du ein befriedigendes Sexleben möchtest, solltest du also erst rausfinden, was dich zum Orgasmus bringt – ein bestimmtes Sexspielzeug, Dirty Talk, Pornos gucken – damit du das deinem Partner erklären kannst.

“Wenn du deine sexuellen Vorlieben kennst und du nicht zu schüchtern bist mitzuteilen, auf was du stehst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du deine Bedürfnisse auch deinem Partner mitteilst”, sagt Psychologin und Sex-Therapeutin Janet Brito.