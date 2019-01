Strelciuc Dumitru via Getty Images

Bei der ganzen Körper- und Seelenoptimierung wird das Sexleben gerne mal außer Acht gelassen. Warum nehmen wir uns im Jahr 2019 nicht mal vor, so richtig viel und guten Sex zu haben? Das könnte nicht nicht nur uns, sondern auch unseren Partnern gut tun und macht in der Regel mehr Spaß, als sich mit püriertem Gemüse zu beschäftigen.

Mehr Sport, weniger Stress, generell gesünder und achtsamer leben – diese guten Vorsätze hört man von Familie, Freunden und Bekannten am Anfang eines jeden Jahres. Sobald der Neujahrs-Kater nachgelassen hat, sind viele von uns (zumindest eine Zeit lang) hochmotiviert, nun drei Mal pro Woche joggen zu gehen, Tagebuch zu führen oder jeden Morgen einen Grünkohl-Smoothie zu trinken.

Sich zurücklehnen, den müden Kopf gemütlich ablegen, sich einfach mal verwöhnen lassen: Wer Entspannung sucht, muss nicht umbedingt in ein teures Spa gehen. Auch zu Hause im Bett, gemeinsam mit dem Partner, könnt ihr eine Pause vom stressigen Alltag einlegen – und euch gleichzeitig eurem Sexleben widmen.

3. Mehr Achtsamkeit: Tantra

Achtsamkeit ist seit Jahren schon der große Lifestyle-Trend – warum nicht auch einmal mehr davon in sein Liebesleben bringen? Gerade Partner, die schon seit vielen Jahren miteinander zusammen sind, könnten von kleinen Achtsamkeits-Übungen, die das Bewusstsein füreinander schärfen, profitieren.

Die amerikanische Journalistin Sarah Ivens zum Beispiel beschreibt in ihrem Blog, wie eine Tantra-Übung sie und ihren Partner wieder näher zusammen brachte. Beim Tantra geht es nicht um schnelle Befriedigung, sondern eine neue sexuelle Erfahrung durch kleinere Übungen oder sinnliche Massagen.

So hat Ivens mit ihrem Partner eine Blickkontakt-Übung ausprobiert: Sie forderte ihren Partner erst auf, an einen schönen, gemeinsamen Moment zu denken – dann sahen sie sich minutenlang gegenseitig tief in die Augen.

“Es war eine überraschend sinnliche Erfahrung”, meint Ivens dazu. Seitdem habe es zwischen Ivens und ihrem Mann wieder gefunkt.

Wer also einmal ganzheitliche und achtsame Sexpraktiken ausprobieren möchte, könnte mit dieser kleinen Blickkontakt-Übung beginnen.