Seehofer zum Abschied als CSU-Chef: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht"

► Horst Seehofer hat den angekündigten Rücktritt vom CSU-Vorsitz offiziell gemacht.

► Kurz vor Beginn des Sonderparteitags am Samstag in München schrieb der Bundesinnenminister auf Twitter: “Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück.”

► Seehofer sieht die Christsozialen weiterhin als “bärenstarke Volkspartei”. Die CSU habe in den vergangenen gut zehn Jahren, seit er das Amt übernommen habe, gute Politik gemacht und große Erfolge gefeiert, sagte der 69-Jährige am Samstag in seiner Rede beim Sonderparteitag in München.

Seehofers Ratschlag zum Abschied an seine Partei: