Tier-Liebe: Kranker Mann trifft Hund auf Autobahn – am Ende weinen alle

“Wir konnten seine traurige Stimme nicht aus dem Kopf bekommen”, schreiben Shermans Besitzer. Also trafen sie sich umgehend mit Andy auf einem Parkplatz, damit er Sherman kurz Hallo sagen konnte. Weiter heißt es:

“Er setzte sich in den Wagen und sofort kam Sherman zu ihm und schmuste sich an ihn. Sofort brach Andy in Tränen aus.”