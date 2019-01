So fühlt sich eine Schwangerschaft an, nachdem man eine Fehlgeburt hatte

Als Sally Foster nach einer Fehlgeburt erneut schwanger wurde, überkam sie die Angst. Was, wenn es noch mal passieren würde? Was, wenn sie auch dieses Baby verlieren würde? Wie würde ihr Leben weitergehen, wenn sie kein Baby mehr bekommen könnte? Mit diesem Gastbeitrag spricht Foster zahlreichen Frauen aus der Seele. Denn den wenigsten ist bewusst, dass statistisch gesehen jede vierte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. Doch kaum einer spricht offen über diese traumatische Erfahrung.

Als ich mir die beiden kleinen rosa Linien ansah, die beim positiven Schwangerschaftstest erscheinen, Linien, die ich mir so verzweifelt herbeigesehnt hatte, hätte ich Aufregung spüren sollen. Aber stattdessen überkam mich Entsetzen.

Ich hatte Schwangerschaft vor Kurzem als etwas Zerbrechliches erfahren, sie endete in einer Flut von Tränen und Qualen. Als ich die Linien sah, fühlte ich mich verbunden mit dem Leben, das in mir wuchs. Und erstarrte bei dem Gedanken, dass es ebenfalls verloren gehen könnte.

Nur zwei Monate bevor ich wieder schwanger wurde, hatte ich eine Fehlgeburt. Der Verlust des Kindes war schrecklich. Obwohl ich wusste, dass statistisch eine von vier Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt endet, hätte ich nie gedacht, dass es mir passieren würde.

Ich hatte doch alles richtig gemacht

Wir hatten die Schwangerschaft geplant. Ich hatte alles richtig gemacht. Ernährte mich gesund, machte Sport, nahm meine Vitamine ein und schlief gut. Aber es tut nichts zur Sache, wie gut eine Frau auf sich aufpasst. Fehlgeburten passieren manchmal, ohne eigenes Verschulden.

Bei der Entscheidung, noch einmal den Versuch zu wagen, ging es nicht darum, die Lücke zu schließen, die der Verlust der letzten Schwangerschaft hinterlassen hatte. Ich wusste in meinem Herzen, dass ich immer um dieses Leben trauern würde. Aber ich fühlte mich bereit dazu, ich musste einfach glauben, dass es kein zweites Mal passieren würde.

Ich hatte alles mit dem Arzt besprochen. Obwohl ich ein paar gesundheitliche Probleme habe, Endometriumzysten an meinem linken Eierstock, fand er eine erneute Schwangerschaft nicht allzu beunruhigend. Denn ich hatte bereits einen gesunden kleinen Jungen bekommen, der jetzt fast zwei Jahre alt ist.

Die Angst bestimmte mein Leben

Doch trotz des Arztgesprächs und meines Babywunsches war alles von der Angst dominiert, es könne wieder geschehen. Wie würde ich mit einer erneuten Fehlgeburt umgehen? Was, wenn ich das Baby verlieren würde und etwas mit mir nicht stimmte, wenn ich keine Kinder mehr bekommen könnte? Wie würde es mein Mann aufnehmen, würde das unsere Beziehung aushalten? Könnte ich es jemals ein drittes Mal versuchen? All diese Gedanken plagten mich. In einer Zeit, die wunderbar und für die Mutter ruhig und entspannend sein sollte, war ich ein Wrack.

Ich schlief nicht gut. Ich hatte Träume, in denen ich blutbefleckt aufwachte. Immer wieder rannte ich zur Toilette und fürchtete, Blut zu sehen. Sobald ich Schmerzen hatte, welcher Art auch immer, oder Schmerzen, da sich meine Gebärmutter ausdehnte, dachte ich: Das ist es. Ich verliere das Baby. Ich googelte ständig nach Fehlgeburtssymptomen. Dunkle Gedanken plagten mich, ich konnte der Angst einer weiteren Fehlgeburt nicht entkommen.

Dann geschah das Schlimmste. Ich war etwa in der fünften Woche, als ich auf die Toilette ging und Blut sah. Ich wurde sofort leichenblass, konnte nicht aufrecht stehen. Meine schlimmsten Ängste wurden wahr. Gleichzeitig dachte ich in einem Moment völliger Klarheit, es passiert genau das, was ich erwartet hatte. Es überrascht mich nicht.

Ein schreckliches Déjà-vu

Ich fuhr ins Krankenhaus. In die Notaufnahme, in der mir erst wenige Monate zuvor mitgeteilt worden war, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Es war wie ein schreckliches Déjà-vu. Aber nach einer Ultraschalluntersuchung sagte mir der Mitarbeiter, dass er einen Fruchtsack sehen könne. Ich brach in Tränen aus, die Erleichterung war einfach überwältigend.

Nach den Bluttests wurde mir bestätigt, dass ich noch schwanger sei. Das Blut, das ich gesehen hatte, wurde wahrscheinlich durch meine Zyste verursacht. Doch meine Schwangerschaft befand sich noch in einem sehr frühen Stadium, ich sollte mir also noch keine zu großen Hoffnungen machen und gut auf mich achten.

In den nächsten Wochen hatte ich mehrere Bluttests wegen ständiger Krämpfe und Rückenschmerzen. Ich kannte die Schmerzen, sie kamen, weil mein Hormonspiegel stieg. Ich hatte auch einen weiteren Frühschwangerschafts-Ultraschall, bei dem wir jetzt einen Embryo mit einem starken Herzschlag sehen konnten.

Obwohl die Anzeichen auf einen guten Schwangerschaftsfortschritt wiesen, konnte ich meine Ängste nicht loslassen. Jeden Tag sehnte ich die magische Dreimonatsmarke herbei, nach der die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt stark abnahm. Aber jeden Tag befürchtete ich auch das Schlimmste. Es waren die längsten Monate meines Lebens.

Mein Körper besiegte meine Angst

Erst in der zehnten Woche begann ich mich zu beruhigen und zu akzeptieren, dass es nicht zum Schlimmsten kommen musste. Endlich spürte ich ein wenig Vorfreude. Das lag teils daran, dass ich einen Bauch bekam. Ich sah, wie sich mein Körper veränderte. Dann kamen Übelkeit, Abneigung gegen Essen und Heißhunger hinzu, und ich war ständig erschöpft. Diese Symptome führten mir vor Augen, dass meine Schwangerschaft voranschritt. Krank zu sein bedeutete, dass mir das Baby zeigte, dass es noch da war.

Noch besser fühlte ich mich, nachdem ich den Bluttest zu möglichen Chromosomenstörungen gemacht und das Geschlecht erfahren hatte. Es geschah wirklich. Ich würde ein weiteres Baby bekommen. Der Ultraschall in der 13. Woche, ein Wohlfühl-Scan gegen meine Ängste, gab mir die erste Gelegenheit, mich wirklich mit meinem Baby zu verbinden und es als das zu sehen, was es war. Ein gesunder und gut gedeihender kleiner Junge, den ich in sechs Monaten begrüßen würde.