Ein Geschenk davon ist ihr so sehr ans Herz gegangen, dass ein Foto davon machte und es auf Facebook teilte. Der Beitrag verbreitete sich schnell in dem sozialen Netzwerk – denn die Geschichte dahinter rührte viele Menschen.

Ihr ging das Geschenk so nah, weil die Schülerin nicht in der Lage war, ihr etwas anderes zu schenken. Die Marshmallows stammen aus dem subventioniertem Essen, das die Schüler an der Schule bekommen. Sie sind eine Beilage in den Cornflakes.

Die Schülerin hatte also das Müsli durchsucht und die leckeren Süßigkeiten rausgepickt und für ihre Lehrerin verpackt. Die Tüte, in die das Mädchen die Marshmallows steckte, war die Verpackung, in der sich zuvor das Besteck befunden hatte.

Die Schülerin wollte der jungen Lehrerin eine Freude machen, obwohl sie ihr nichts kaufen konnte. Und Uretsky-Pratt war offensichtlich sehr dankbar für das einmalige Geschenk, denn sie schrieb: