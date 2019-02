Schriftstellerin Rosamunde Pilcher mit 94 Jahren gestorben

Adam Berry via Getty Images

► Die weltbekannte Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist im Alter von 94 Jahren gestorben, wie die britische Zeitung “Guardian” berichtet.

► Demnach sei sie an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, den sie am Samstag erlitten habe, wie Pilchers Sohn der Zeitung bestätigte. “Bis Weihnachten war noch alles in Ordnung, dann hat sie eine Bronchitis im neuen Jahr bekommen, von der sie sich eigentlich hätte erholen sollen.”

► Ihren kommerziellen Durchbruch feierte Pilcher im Jahr 1987 mit der Familiensaga “Die Muschelsucher”, das 1990 erstmals in Deutschland erschien. Mit ihren Büchern landete Pilcher häufig in Bestsellerlisten – zahlreiche ihrer Werke wurden verfilmt.