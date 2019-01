Scholz macht eine Kanzleransage – und spricht über Königsberger Klopse

Inga Kjer via Getty Images

Inga Kjer via Getty Images Olaf Scholz über seine Kanzlerambitionen – und sein Lieblingsessen.

► SPD-Finanzminister Olaf Scholz spricht in der “Bild am Sonntag” über seine Kanzlerambitionen: Natürlich traue er sich das Amt des Bundeskanzlers zu, betont Scholz. “Die SPD will den nächsten Kanzler stellen.”

► Er erklärt im Interview aber auch, dass die Frage nach einer Kanzlerkandidatur derzeit weder für die Union noch für die SPD anstehe.

► Scholz sieht ein Ende des jahrelangen Aufschwungs in Deutschland gekommen. Für 2018 werde man zwar noch mal einen Steuerüberschuss ausweisen können, “aber nun sind die fetten Jahre vorbei. Von jetzt an erwarte ich keine unvorhergesehenen Mehreinnahmen mehr”.

► Am Ende des Interviews beantwortet der Vizekanzler dann noch einige persönliche Fragen. Und verrät, dass er schon als Jugendlicher Rechtsanwalt werden wollte und gerne Königsberger Klopse isst und kocht.