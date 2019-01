Schockierender Jubel über die 1500. Brauerei Deutschlands - trotz der Millionen Alkohol-Opfer!

In Kiel wird derzeit die Eröffnung der 1500. Brauerei Deutschlands (ab)gefeiert. Sehr viele “Nutzer” davon sind begeistert, 24 von 25 Bewertungen auf “Google” und lokale Medien schwärmen von sehr leckerem Bier, tollen Gründern (2 jungen Männern), einem super, coolem “Start up”.

Nur eine Google- Bewertung (von mir) ist negativ. Bin ich nun, auch wenn ich wahrlich nicht als solche bekannt bin, eine Spaßbremse? Oder denke ich vielleicht “nur” an die

Millionen Menschen- viele davon kenne ich aus meiner Arbeit-, die alleine in Deutschland Opfer von Alkohol (-Problemen) wurden. Oft auch mit fatalen Folgen für ganze Familien, auch Kinder. Ist das cool?

Auch wenn natürlich auch jeder Konsument auch eigenverantwortlich ist: ein leckeres Bier herzustellen und dafür so breite, absolut nicht differenzierte Werbung zu machen verleitet zu (noch) höheren Alkoholkonsum, da sind auch Hersteller mit in der Verantwortung von Anfang an zumindest eine alkoholfreie Alternative anzubieten (was zumindest in Kiel bisher nicht getan wurde- weil es nicht so einfach sei. Dann muss man sich da aber noch mehr bemühen). Solange das nicht passiert ist es eine nicht so gute Sache. Und kann so doch eine der schlimmsten “Volkskrankheiten” fördern.

Und Spaß und Genuss kann man ja auch ohne Alkohol und Alkohol- frei haben.

Natürlich kann man sich auch einmal über ein leckeres Getränk freuen, ist Alkohol auch nicht immer nur zu “verteufeln”. Aber so unkritisch, so wenig differenziert angesichts der Schicksale und Gefährdungen dadurch von Millionen Menschen und deren Freunde, Angehörige, Familien? So viel Werbung in einem Land dafür - und angesichts dessen kaum Aufklärung über die Risiken im Lande?

Alkohol ist weitaus gefährlicher als Heroin oder Crack. ... Zwar stellten sich Heroin, Crack und Metamphetamine als die tödlichsten Rauschgifte heraus. Doch sobald die Wissenschaftler die sozialen Auswirkungen miteinbezogen, führte Alkohol die Rangliste der gefährlichsten Drogen an, gefolgt von Heroin und Crack.

Das berichtete, mit Bezug auf diesbezügliche Studien, etwa die Welt bereits am 01.11.2010 .

Und etwa bei Nikotin, doch ähnlich gefährlich wie Alkohol, gibt es nun ja sogar auf Zigaretten- Packungen abschreckende Werbung (was dieses bewirken kann). Aber auf Alkohol- Flaschen gibt es so etwas immer noch nicht, die werden hingegen sogar noch als so “cool” gesehen, beworben - sogar kostenlos in Medien ....

Viel cooler ist ja auch aus genannten Gründen doch, dass vor Alkohol eher gewarnt wird (oder zumindest nicht auch noch dafür geworben und dessen Herstellung und Verbreitung so unkritisch bejubelt). Es gibt ja auch “Startups” und Projekte, mit durchaus auch coolen Leuten, die beispielsweise alkoholfreie Produkte und Parties herstellen, bewerben, organisieren, vermitteln.

Oder viele Menschen, die anderen Menschen helfen: Wenn die wegen Einsamkeit, Langeweile, Trauer, Problemen bei der Arbeit, in Beziehungen oder wo auch immer dann durch Hilfe keinen “tröstenden” Alkohol brauchen - so dass Alkohol als (nur scheinbarer, mit oft üblen Folgen) Ausweg erst gar nicht nötig wird. Auch ehrenamtlich - das ist doch wirklich sehr cool, toll.

Dass ansonsten so sehr bejubelt wird, dass es nun noch eine Brauerei in Deutschland mehr gibt, Nummer 1500 (!) und es kaum auch einmal eine kritische Stimme dazu gibt von Bürgern und Medien finde ich aber wirklich sehr bedenklich.

Und der Trend ist auch eher negativ. Die Süddeutsche Zeitung vom 12. Juni 2018 berichtete dazu:

Die Zahl der Brauereien in Deutschland hat laut Brauer-Bund in diesen Tagen erstmals wieder die Marke von 1500 überschritten und wird in diesem Jahr noch weiter steigen. Angetrieben werde die Gründerwelle vor allem von Craftbrauereien im Norden und Osten Deutschlands

Obwohl nicht zuletzt dort schon Kinder und Jugendliche viel zu oft davon betroffen sind, wovor etwa der Stern am 29. November 2017 warnte:

Das Komasaufen ist zurück: Es müssen wieder mehr Kinder und Jugendliche wegen einer Alkoholvergiftung behandelt werden. Vor allem in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt stiegen die Zahlen deutlich.

Zumal alleine die nackten Zahlen auch der jüngeren und älteren Betroffenen, Opfer davon schon grausam sind (und jedes dahinter steckende Schicksal natürlich noch umso mehr).

So ist etwa aktuell im Bericht des Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu lesen:

9,5 Mio. Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich zehn Liter reinen Alkohols konsumiert. Etwa 1,3 Mio. Menschen gelten als alkoholabhängig. Nur etwa 10 Prozent unterziehen sich einer Therapie - oft erst viel zu spät nach 10 bis 15 Jahren einer Abhängigkeit. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 20.000 Menschen an den direkten und indirekten Folgen ihres Alkoholmissbrauchs. Die volkswirtschaftlichen Kosten belaufen sich auf 26,7 Milliarden Euro, davon sind allein 7,4 Milliarden direkte Kosten für das Gesundheitssystem.

Und wem die Zahlen nicht reichen, der gehe doch einmal in eine Klinik für “Alkoholiker”. Mit oft schwerem Schicksal, Alkohol als scheinbarer Ausweg, ja überall beworben als “Stimmungsaufheller”. Und wenn man dann dazu greift ist man natürlich selbst (oft auch in schwerer Lage), alleine verantwortlich?

Zumal in einer Zeit, in der viel zu viel Stress Menschen auch dazu treiben kann?

Bevor man bei Google eine Bewertung schreibt “voll geiles Bier, Projekt” sollte man dort lieber erst einmal eingeben “ Alkohol hat meine Familie zerstört” oder dergleichen. Wer dann, beim Lesen der Berichte Betroffener und deren Familien, auch unzähligen Kindern, noch lustig bleibt und das so cool findet- dem ist wohl (moralisch) wirklich nicht mehr zu helfen. Wenn man dann Berichte findet wie

Der Alkohol hat mich alles zerstören lassen | Ratgeber für Eltern ...

Oder Alkoholismus - Wenn der Rausch das Leben beherrscht ... Wo es (in der Süddeutschen Zeitung, im Ratgeber zum Thema “Alkoholismus”, mit auch vielen Tipps dazu, dort) unter anderem heißt:

Alkohol kann Krebs, Leberzirrhose und Bluthochdruck auslösen. Er kann die Persönlichkeit und das Leben der Betroffenen zerstören.

Weiter heißt es dort, in einem Artikel vom 13. April 2018, auch entgegen der ja weit verbreiteten Ansicht “ein Gläschen schadet doch nicht” :

Auch ein Glas Wein am Tag kann schädlich sein

Einer Studie zufolge sind die Richtwerte für den Verzehr von Alkohol in Deutschland deutlich zu hoch.

Die Ergebnisse zeigen: Wer weniger Alkohol trinkt, hat auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und andere Erkrankungen.

Forscher empfehlen nun, die Richtwerte zu überprüfen.

Weniger ist besser: Die Richtwerte für den Konsum von Alkohol sind in vielen Ländern einer Untersuchung zufolge zu hoch - auch in Deutschland. Eine große Übersichtsstudie zeigt, dass der Konsum von mehr als 100 Gramm reinem Alkohol pro Woche - das entspricht etwa fünfeinhalb Gläsern Wein oder 2,5 Litern Bier - die Lebenserwartung verkürzt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert. Das berichtet ein internationales Forscherteam, an dem auch viele deutsche Wissenschaftler beteiligt waren, im FachblattThe Lancet.