Schnee-Chaos: Mitarbeiter sitzen in Reha-Zentrum fest – Bundeswehr muss anrücken

► Auch in einer Reha-Einrichtung in Buchenhöhe mussten die Soldaten anrücken. In dem Asthma-Zentrum saßen Mitarbeiter wegen des starken Schneefalls fest. Daher sei die Bundeswehr um Unterstützung gebeten worden, sagte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde, Anton Kurz, am Mittwoch.

Was ihr über das Schnee-Chaos in Deutschland und Europa wissen müsst:

In Süddeutschland und Österreich kämpfen die Menschen mit riesigen Schneemengen. In den bayerischen Alpen haben die Behörden die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen, im Berchtesgadener Land verschüttete am Mittwoch eine Lawine eine Straße teilweise.

Entwarnung gibt es vorerst nicht. Bis mindestens Mitte nächster Woche sei vor allem im Alpenraum weiter mit Schnee zu rechnen, sagt der Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Guido Wolz. Eine aktuelle Unwetterwarnung des DWD gilt bis Freitag.