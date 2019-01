dpa Nach wie vor herrscht vielerorts in Österreich Lawinengefahr.

► Die Schneefälle in Österreich halten an – und sorgen dafür, dass zahlreiche Ortschaften abgeschnitten sind. So auch die obersteirische Gemeinde Hohentauern.

► Nun haben Lawinenexperten zwei mögliche Szenarien erdacht, um die eingeschlossenen Urlauber und Anwohner zu befreien. Das berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA.

► Zwischen Trieben und Hohentauern wollen die Experten mit Sprengungen gezielt Lawinen auslösen. Das werde aber nur gemacht, wenn Siedlungsraum damit nicht gefährdet wird, sagte Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ).

► Sollte das nicht funktionieren, soll unter strenger Aufsicht der Lawinenexperten jeweils ein Fahrzeug von Hohentauern nach Trieben durchgelassen werden.

Was ihr über die Lage in Österreich wissen müsst: