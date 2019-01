Schauspieler aß 10 Tafeln Schokolade am Tag - so besiegte er seine Zuckersucht

Yahoo, spot on news

Yahoo, spot on news Tetje Mierendorf ist kaum wiederzuerkennen. Der Komiker hat in den letzten vier Jahren stolze 70 Kilo abgenommen und führt heute ein völlig neues Leben.

Tetje Mierendorf, Comedian und Schauspieler, spielte in TV-Formaten wie “Mein peinlicher, dicker Verlobter” und “Schillerstraße” immer die Rolle des “lustigen Dicken”.

Mit fast 170 Kilogramm auf der Waage und einer Leidenschaft für Süßes (er aß fast 10 Tafeln Schokolade am Tag!), folgte mit 33 Jahren bereits die Diagnose Diabetes Typ 2.

Die Anerkennung für seine Rollen als “Dicker” machte ihm die Umstellung allerdings zunächst schwer. Doch er schaffte es, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen: Er speckte 68 kg ab und lebt weiterhin gesund!

Was der Auslöser für sein Umdenken war und wie er es schaffte, so viel abzunehmen? Bei der “Speakers Night” im Radisson Blu Hotel, Hamburg hielt er einen Vortrag über seine persönliche Erfolgsgeschichte. Dabei schlüpfte er sogar in eine alte, viel zu große Anzughose von seiner Hochzeit und erzählte von seinen Erfahrungen mit dem “Dicksein”.

Was ein Traum und ein Test im Internet mit seinem Erfolg zu tun haben und welche Tipps er verriet, das sehen Sie im Video vom Vortrag: