Schatzkarte Digitalstrategie: Worauf Unternehmer jetzt achten müssen

ipopba via Getty Images

Top-Manager kennen das: An Strategiepapieren kann man herrlich herumkritisieren. Und natürlich findet man immer etwas, das man anders und besser machen kann. Wenn allerdings die Kritik von jemandem wie Achim Berg kommt, dann tut man gut daran, genau hinzuhören. Berg war Vorsitzender der Geschäftsführung von Fujitsu Siemens, später Mitglied des Vorstands der T-Com, leitete als General Manager Microsoft Deutschland, war Vorstandsmitglied bei Bertelsmann und Vorstandsvorsitzender bei Arvato. Aktuell ist er Beiratsvorsitzender von Flixbus und, wichtiger, Präsident des Branchenverbands bitcom. Die vom Bundeskabinett am 15.11.2018 verabschiedete Digitalstrategie lobte er ausdrücklich, doch insgesamt sind die angekündigten Schritte aus seiner Sicht deutlich zu verhalten: „Die geplanten 3 Milliarden Euro bis 2025 aus dem Bundeshaushalt zur Förderung von KI entsprechen 500 Millionen Euro pro Jahr und damit bei Weitem nicht der erkannten und formulierten Bedeutung von KI für Wachstum und Wohlstand.“

Was dahinter steckt, kann man in den Prognosen des McKinsey Global Institute (MGI) nachlesen. Künstliche Intelligenz (KI) hat demnach das Potenzial, das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2030 zusätzlich um durchschnittlich 1,2 Prozentpunkte pro Jahr steigern. 3000 Unternehmen aus 14 Branchen wurden für diese Studie befragt. Die Quintessenz: „Insgesamt ist mit Künstlicher Intelligenz bis 2030 ein zusätzlicher globaler Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 13 Billionen US-Dollar möglich.“ Und weiter: „Mit einem möglichen zusätzlichen BIP-Wachstum von 1,3 Prozentpunkten liegt Deutschland leicht über dem Durchschnitt und gleichauf mit China, aber hinter den USA (1,5 Prozentpunkte) und Schweden (1,7 Prozentpunkte).“

McKinsey unterteilte die KI-Technologien dazu in fünf Kategorien, die man derzeit für anwendungsrelevant hält: Roboter-basierte Prozessautomatisierung, fortgeschrittenes maschinelles Lernen, virtuelle Assistenten, natürliche Sprache und automatische Bilderkennung. Die Einschätzung der MGI-Forscher dazu: „Bis 2030 werden circa 70 Prozent der Unternehmen mindestens eine der genannten KI-Technologien nutzen.“

Damit ist es natürlich nicht getan. Denn wer Daten erhebt, will diese auch nutzen und daraus Mehrwerte generieren. Ob Prozessautomatisierung, maschinelles Lernen oder virtuelle Assistenten: Überall müssen die erhobenen Daten aus unterschiedlichen Systemen ausgelesen und in weiter verarbeitende Systeme integriert werden. Das Bundeskabinett hat in seiner Digitalstrategie das Thema Daten denn auch stark gemacht. Das knapp 50seitige pdf befasst sich explizit damit, dass Daten verfügbar gemacht, die Nutzung erleichtert, ein Ordnungsrahmen gesetzt und Standards etabliert werden müssen. Auf Seite 33 heißt es: „Für Methoden der KI und des maschinellen Lernens sind die Verfügbarkeit und Güte von Daten zentrale Voraussetzung und bestimmende Faktoren für die Qualität der Ergebnisse.“

Das bedeutet auch, dass die Migration und eine möglichst flexible und einfache Integration von Daten gewährleistet sein müssen, damit dieser permanente und sich ständig wandelnde Austausch überhaupt von statten gehen kann. Wer einzelne Schnittstellen programmiert, nimmt hohe Kosten und lange Wartezeiten in Kauf. Ältere Softwaresysteme sind oft nicht in der Lage, auf die aktuellen Entwicklungen wie die Bereitstellung von Software as a Service technisch kompetent zu antworten. Die passenden Buzzwords, auf die Anwender achten sollten, lauten zum Beispiel leichtgewichtige Virtualisierung, Container-Technologie und HTML5-Fähigkeit. Bei der derzeitigen flächendeckenden Überlastung der IT-Abteilungen kommen Anwenderfreundlichkeit und nach Möglichkeit die mögliche Übernahme der Datenintegration durch die inhaltlich kompetenten Fachabteilungen hinzu. Auf der Software-Seite bedeutet das den breitflächigen Einsatz von Standardsoftware und Konfigurieren statt Programmieren.

Erst wenn die Datenintegration für Unternehmen wie für den öffentlichen Bereich als Thema gelöst ist, können die diversen Systeme problemlos und flexibel miteinander vernetzt werden. Dann lassen sich die goldenen Träume, auf die die Schatzkarte der Bundesregierung mit dem Namen Digitalstrategie hinweist, Stück für Stück verwirklichen.