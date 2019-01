Sat.1: Aufwachsen im Kinderheim, arbeiten mit 11 – Zeit zum Kindsein blieb nicht

In der Sat.1-Sendung “Plötzlich arm, plötzlich reich” tauschen je eine arme und eine reiche Familie eine Woche lang ihre Leben.

Bei einem Treffen mit dem Bruder des armen Familienvaters kommt eine tragische Kindheitsgeschichte ans Licht, die den heutigen Lebenswandel erklären könnte.

Ein Budget von 188 Euro für eine vierköpfige Familie: Mit dieser Summe müssen Simon Scholz-Walken, seine Frau Magdalena und deren beiden Kinder wöchentlich auskommen. Trotzdem geht der Mann, der keine Ausbildung abgeschlossen hat, nur zehn Stunden wöchentlich im Einzelhandel arbeiten.

Eine Entscheidung, die die reichen van Summerens nicht nachvollziehen können: Beide Familien sind Protagonisten der Sat.1-Show “Plötzlich arm, plötzlich reich”, bei der Arm und Reich eine Woche lang die Leben tauschen:

► So darf die Familie Scholz-Walken nun in das Schlösschen der Familie van Summeren ziehen und hat ein wöchentliches Budget von knapp 4000 Euro zur Verfügung.

► Dafür müssen sich die van Summerens mit einer 80 Quadratmeter großen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt begnügen und dürfen nicht einmal 200 Euro für sich und ihren siebenjährigen Sohn ausgeben.

Kennenlernen werden sich die beiden Familien erst, wenn das Tauschexperiment vorbei ist. So stellen sich die reichen Unternehmer Mike und Acarina van Summeren die Frage: Was sind das für Menschen, in deren Welt wir eine Woche lang leben? Und warum sind die eigentlich nicht so erfolgreich wie wir?

Mehr zum Thema: “Plötzlich arm, plötzlich reich”: Darum geht’s im Tauschexperiment

Aufwachsen im Kinderheim: Eine Kindheit in Armut

Über die Hintergründe der Familie klärt Markus, Simons Bruder, zumindest teilweise auf: An einem Nachmittag kommt er die van Summerens besuchen.

Einen einfachen Start ins Leben hatten die Brüder nicht, wie durch Markus’ Erzählung deutlich wird: Aufgewachsen sind die beiden beim alkoholabhängigen Vater und im Kinderheim, wo sie zeitweise aufgrund von Unterernährung lebten. Finanzielle Schwierigkeiten waren Alltag der beiden Kinder.

Mehr zum Thema: Ich wusste nicht, dass wir arm sind, bis ich aufs Gymnasium kam

Mit elf Jahren schon ist Markus arbeiten gegangen, erzählt er weiter – acht Stunden am Tag nach der Schule, genauso wie Simon. Zeit, um Kind zu sein, ist dabei nicht geblieben.

Im Zusammenschnitt kommentiert Simon: “Ich musste mir immer alles erkämpfen, es hat sich niemand um mich gekümmert.” Unterstützung hat er als Kind nicht erlebt: