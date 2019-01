Sandro Chia, der Kraftvolle, der Gegen-Revolutionär

Eine Retrospektive in der Casa Rusca in Locarno

Chia: ‚Unsere ganze Geschichte ist in uns. Kunstwerke sind keine Augen, sondern Brillen, die es uns ermöglichen besser zu sehen, wie wir gemacht sind, die unsere Nacktheit offenbaren.’ Diese stark Ursprüngliche, fast Bodenständige seiner figurativen Darstellungen, das wiederum mit dem Unfassbaren, Dahinterliegendem in seinen Werken gekoppelt ist, erzeugt eine Spannung und Unruhe im Betrachter, die zur Auseinandersetzung und Reflektion führen. Fast gewalttätig wird man angegriffen. Man stelle sich oder gehe ist da fast die Direktive.

Die kräftigen Farben, die mannshohen Gestalten drängen auf einen zu, wenn man in einem der Ausstellungsräume steht. Die starke Kraft des Künstlers, des Mannes Chia teilt sich Körper und Geist des Betrachtenden unmittelbar, fast schon schmerzhaft mit. ‚Eine Welt der grenzen- und schrankenlosen Freiheit’ ist die Malerei für Chia. Und das spürt man in seinen Werken sehr stark. Der ‚menschliche Zustand’ und der ‚Körper sind des Künstlers hauptsächliche Themen und zwar als Zeichen des Unbewussten.

Sandro Chia gehört mit Francesco Clemente (der in den 80ger Jahren in den USA wie ein Popstar gefeiert wurde), Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, und Nicola De Maria der Bewegung der Transavantgarde an, einer Bewegung, die vom Kritiker Achille Bonito angestossen wurde. (Ein Video in der Ausstellung erklärt die Hintergründe). Die Transavantgarde besann sich wieder der Werte des Fauvismus (der Farbexplosion), des Expressionismus, und der metaphysischen Malerei.

Rund 50 grossformatige Werke von Sandro Chia sind nun in Locarno zu sehen. Der 1946 in Florenz geborene Künstler hat nicht nur immer wieder neue Bewegungen angestossen; er interessierte sich auch für spezielle Techniken. So entstanden Mosaiken in Ravenna, eine Installation vor dem Palazzo Pitti in Florenz, sowie teilweise monumentale Skulpturen aus Bronze oder Terrakotta, angelehnt an die chinesischen Krieger, doch bunt bemalt.