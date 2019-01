Nach 12 Jahren begegnete ich dem Samenspender meiner Tochter – und verliebte mich

Aaron war längst Familie für mich

Wenn Menschen eine Beziehung haben und über Kinder nachdenken, sind sie oft ganz entzückt von dem Gedanken, es könnte kleine Menschen geben, die eine Mischung aus ihnen beiden sind. Aaron und ich hatten das bereits. Auf verrückte Art und Weise war er längst Familie für mich.

Ich erkannte so viele Eigenschaften von Alice in ihm wieder. Zum Beispiel sind sie beide unglaublich empathisch. Aaron arbeitet ehrenamtlich bei einer Obdachlosenorganisation. Und Alice hat in ihrer Kindheit viel Zeit darauf verwendet, Briefe an den Präsidenten zu schreiben, damit er den Krieg im Nahen Osten beendet.

Außerdem haben sie beiden einen unglaublichen Wortschatz, interessieren sich gleichermaßen für Literatur und haben einen ganz ähnlichen Humor.