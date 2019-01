Heiko Küverling via Getty Images

Heiko Küverling via Getty Images Die Polizei in Sachsen untersucht einen blutigen Streit unter Jugendlichen.

► Am Bahnhof Beucha bei Leipzig ist ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Ein 16-Jähriger habe einem 17-Jährigen am Samstagabend mit einem Messer in den Hals gestochen, berichtet die “Bild”-Zeitung

► Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen jungen Asylbewerber aus Syrien, berichtet “Bild” weiter. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, der Verletzte sei von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

► Laut der “Leipziger Volkszeitung” sei dem Messer-Angriff ein Streit um ein Mädchen vorangegangen. Die Zeitung zitiert eine Freundin des Opfers, dass sie gesehen habe, “wie der Typ ein Messer gezogen hat und mehrfach zustach, unter anderem in den Hals”.