Saarbrücken: 120 türkische Fußballfans stürmen Halle – Masschenschlägerei

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Galatasaray-Fans bei einer Trainingseinheit ihrer Mannschaft, Archivbild.

Bei einem Fußball-Hallenturnier in Saarbrücken ist es zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizeibericht und Informationen des Veranstalters stürmten am Samstag rund 120 Fans die Saarlandhalle, in der der “Legends-Cup” stattfand.

Es habe sich vorrangig um Fans von Galatasaray Istanbul gehandelt, berichtet der SR. Diese hätten die Sicherheitskontrollen an der Saarlandhalle überwunden. Es gab zwei Leichtverletzte.

In der Halle sei es daraufhin zu Schlägereien zwischen türkischen Anhängern und Fans des heimischen 1.FC Saarbrücken gekommen. Gegen zwei Galatasaray-Fans wird jetzt ermittelt, laut “Bild” sind sie 19 und 21 Jahre alt.

Der Veranstalter erklärte auf seiner Webseite, die Störenfriede seien mit Bussen aus Belgien angereist. Unter Polizeigeleit seien sie wieder außer Landes gebracht worden.