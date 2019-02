Russland-Affäre: Warum Trumps Ex-Wahlkampfmanager erneut in den Fokus rückt

Nun hat ein Gericht ein Transkript einer Anhörung Manaforts am vergangenen Montag veröffentlicht. Die 143 Seiten verraten viel über Muellers Vorgehen in den Russland-Ermittlungen – und offenbaren, dass eine Verbindung Manaforts zu einem mutmaßlichen russischen Agenten in deren Zentrum steht.

Verurteilt ist Paul Manafort längst: wegen Bank- und Steuerbetrug in acht Fällen. Die Rolle von Donald Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager in der Russland-Affäre jedoch ist noch nicht vollständig aufgeklärt.

Die brisantesten Passagen in dem neuen Transkript handeln von einem russischen Kontaktmann Manaforts:

► Konstantin Kilimnik ist ein ehemaliger Mitarbeiter Manaforts aus dessen Tagen als pro-russischer Lobbyist in der Ukraine. Sonderermittler Robert Mueller wirft Kilimnik enge Kontakte zum russischen Geheimdienst vor; Kilimnik soll zudem Beziehungen zum Putin-nahen Oligarchen Oleg Deripaska haben.

► Auch Manafort führte vor seiner Arbeit für Trump Geschäftsbeziehungen zu Deripaska, schuldete diesem eine hohe Millionensumme.

► Manafort soll Deripaska im Wahlkampf sogar interne Informationen aus Trumps Team angeboten haben – und tatsächlich zeigt ein unzureichend zensiertes Schreiben von Manaforts Anwälten, dass dieser Kontaktmann Kilimnik Umfragedaten der Trump-Kampagne übergab.

► Das neue Gerichtstranskript offenbart nun, dass Muellers Ermittler über ein weiteres Treffen zwischen Manafort und Kilimnik Bescheid wissen. Gemeinsam mit Trump-Berater und Manfort-Mitarbeiter Richard Gates trafen sie sich am 2. August 2016 in einer privaten Zigarrenlounge namens Grand Havana Room in New York.

► Laut Muellers Anwalt Weissmann belog Manafort die Ermittler über seine Kontakte zu Kilimnik. Diese seien jedoch “ein Herzstück der Untersuchungen des Sonderermittlers”. Mueller glaubt demnach, dass Manafort und Kilimnik bei dem Treffen Informationen über den Wahlkampf austauschten.