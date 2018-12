Rundfunkbeitrag: ARD fordert Erhöhung – und droht mit Verfassungsklage

ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via Getty Images Die ARD fordert wie auch das ZDF eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags.

► Im Ringen um die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags schließt die ARD eine Verfassungsklage nicht aus.

► Falls nicht alle Landtage zustimmen sollten, “bliebe als Ultima Ratio die Klärung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe”, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.

► “Dies würde freilich eine jahrelange Hängepartie bedeuten. In dieser Zeit könnte nicht ordnungsgemäß gearbeitet werden.”

Warum der ARD-Chef eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags fordert: