Ein Royal-Experte sagte der britischen “ Daily Mail ”, dass die Vergabe an die Herzogin ein großes Zeichen des wachsenden Vertrauens der Queen in ihre Fähigkeiten ist.

In einer versehentlich veröffentlichten Pressemitteilung wurde heute bekannt gegeben, dass Herzogin Meghan die Rolle der Patronin des Nationaltheaters übernehmen soll.

Herzogin Meghan gewöhnt sich offenbar immer mehr an ihre Rolle als Royal. Regelmäßig ist die Schwangere bei offiziellen Terminen des britischen Palastes zu sehen und kommt ihren royalen Pflichten nach.

In der Vergangenheit hatte die Queen diese Aufgaben nach dem individuellen Interesse innerhalb der Königsfamilie verteilt. So ist Herzogin Kate, die an der Universität von St. Andrew Kunst studierte, die Patronin der National Portrait Gallery und des Victoria und Albert Museums.

Herzogin Meghan ist perfekt für die Rolle geeignet sein

Als Patronin des Nationaltheaters wird eine Aufgabe von Herzogin Meghan sein, die Verbindungen zwischen amerikanischen Wohltätern und dem Theater zu stärken. Durch ihre Karriere als Schauspielerin und durch ihr Studium in Theaterwissenschaften, soll Meghan perfekt für diese Rolle geeignet sein.