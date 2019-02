Herzogin Meghan hat vergangene Woche ihre Babyparty in New York gefeiert.

Experten sind sich sicher, dass sie wegen der Feier noch Ärger bekommen wird – und eine Rechnung von umgerechnet mehreren hunderttausend Euro bekommen könnte.

Vergangene Woche reiste Herzogin Meghan ohne ihren Mann Prinz Harry nach New York. Dort feierte sie mit Tennis-Profi und Freundin Serena Williams und weiteren US-Promis, wie Amal Clooney ihre Babyparty.

In Großbritannien war ihr das nicht erlaubt. Wie die Royal-Expertin Victoria Arbiter behauptet, entspreche eine solche Feier nicht den royalen Traditionen. Es sei unerhört für das britische Königshaus eine solche Party zu veranstalten.

Wie die in den USA ansässige Buchhalterin Katherine Welch jetzt in der britischen Zeitschrift “Daily Star” verrät, könnte auf die Herzogin eine Rechnung von umgerechnet mehreren tausend Euro zukommen. Der Grund: Sie feierte ihre Babyparty und nahm Geschenke ihrer prominenten Gäste an. Die 37-Jährige soll nun für jedes erhaltene Präsent, das mehr als umgerechnet 13.000 Euro teuer ist, Steuern an die USA bezahlen. Welch sagte der Zeitschrift:

“Es gibt eine strenge Obergrenze von umgerechnet 13.000 Euro für persönliche Geschenke, bevor sie steuerpflichtig werden. Es gibt allerdings keine Obergrenze für den Wert von Geschenken, die sich Ehepartner einander geben. Also alles, was Meghan von Harry bekommt, muss sie nicht versteuern.”

