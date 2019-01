Royals: Meghan hatte von Anfang an keine Chance – Dianas Ex-Butler packt aus

Mehr zum Thema: So stellt Meghan sicher, dass sie sich niemals wie Schwägerin Kate kleidet

Auch Meghans verstorbene Schwiegermutter, Lady Diana, hatte es schwer, sich in die Familie einzufinden.

Unterschiedliche Medien berichten, dass vor allem Harrys Bruder, Prinz William, kein Fan von Meghan sein soll. Er hätte seinen Bruder von Anfang an davon abhalten wollen, die 37-Jährige zu heiraten.

“Der Buckingham Palast ist ein Minenfeld für diejenigen, die zum ersten Mal dort hingehen. Wer will denn freiwillig Teil dieser Familie sein?”

Er behauptet, dass es Meghan von Anfang an schwer hatte, in der royalen Familie klar zu kommen.

“Meghan hat sich in die traditionellste Familie des Landes eingeheiratet, die Königsfamilie. Wie soll ein Mensch damit umgehen können?”

In der Dokumentation nimmt Burrell Herzogin Meghan in Schutz. Er ist der Meinung, dass sie keine Diva sei und auch keinen Streit mit Kate suche. Die britische Zeitung “Express” zitiert den Ex-Butler:

Am Sonntag ist die Royal-Dokumentation “Kate V Meghan: Princesses at war” auf dem britischen TV-Sender “Channel 5″ gelaufen.

Denn: Viele Leute seien nicht besonders nett zu ihr gewesen. Er sagte:

“Die Leute haben ihr Fallen gestellt. Sie waren alles andere als nett zu dem jungen Mädchen, das in diese Welt gekommen ist.”

Burrell fügte hinzu: “Sie war verloren.”

Meghan und Harry wollen in diesem Jahr in das 50 Minuten von London entfernte Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor ziehen. In der Vergangenheit behaupteten unterschiedliche Medien, dass der Streit zwischen Meghan und Kate der Grund für den Umzug sein soll.

Paul Burrell sieht das anders. Er ist der Meinung, dass das schlechte Verhältnis zwischen den beiden Herzoginnen erfunden wurde, “damit Zeitungen mehr Auflagen verkaufen”.

