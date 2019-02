“Darin sind Handwärmer. Jedes Mal, wenn es so kalt wird wie jetzt, bringe ich sie dem Sicherheitspersonal. Die Wachen müssen auf ihrem Posten stehenbleiben und ich will nicht, dass sie frieren.”

“Wir haben sie alle in ihrem Landhaus in Windsor besucht. Es ist klein und sie hat es gemütlich eingerichtet. Meghan kocht jeden Tag für sich und Harry.”

In einem Interview mit dem “People”-Magazin berichten die Freunde, wie Meghans Privatleben aussieht. Eine Freundin, die anonym bleiben möchte, sagt:

Noch wohnen Meghan und Harry im Kensington Palace in London ausziehen. Bald aber werden sie ihren Wohnsitz dauerhaft in die sogenannte Frogmore Cottage in Windsor verlegen.

Der “Mirror” glaubt: Meghan wird ihre Angewohnheit, Boxen mit Handwärmer zu verteilen, auch in ihrem neuen Zuhause fortführen.

(chr/nmi)