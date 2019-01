STEVE PARSONS via Getty Images

Da die britische Königsfamilie deutsche Vorfahren hat, feiern sie traditionell auch Weihnachten nach deutscher Manier: Die Geschenke werden noch am Weihnachtsabend verteilt.

Nur Prinz George und Prinzessin Charlotte, die Kinder von Herzogin Kate, mussten sich vergangene Weihnachten etwas länger gedulden.

In ganz Großbritannien dürften die meisten Kinder es genießen, mit Geschenken unter dem Baum aufzuwachen, die sie traditionell am Weihnachtsmorgen öffnen.

Etwas anders verläuft es allerdings bei der britischen Königsfamilie: Da die Royals deutscher Abstammung sind, werden auch deutsche Weihnachtstraditionen eingehalten.

Eine germanische Tradition besagt, dass Geschenke an Heiligabend verteilt werden. Daher hält sich auch die Queen an die Regel.

Ein ehemaliger Koch der Königsfamilie, Darren McGrady, bestätigte dies der englischen Zeitung “Express” und sagte:

“Die Könige sind deutscher Abstammung, daher feiern sie auch nach deutscher Tradition. Nach dem Nachmittagstee öffnen sie die Geschenke noch an Heiligabend, wie es die deutsche Tradition ist.”

Besonders die Queen lege großen Wert auf diese Regelung.

Doch die Kinder von Herzogin Kate, George und Charlotte, durften offensichtlich nicht nach deutscher Manier feiern.

Prinz George und Prinzessin Charlotte feiern Weihnachten nicht nach deutscher Art

Das verriet die Herzogin einem Royal-Fan vor der Kirche in Sandringham, in der die Familie am Weihnachtsmorgen einen Gottesdienst besuchten. Darauf bezieht sich die britische Tageszeitung “Express”.

Demnach seien Prinz George und Prinzessin Charlotte schon “sehr früh” wach gewesen, um ihre Weihnachtsgeschenke zu öffnen.

Was zeigt: Die Royal-Kinder durften nicht nach deutscher Art Weihnachten feiern, sondern mussten wie alle anderen Kinder in Großbritannien bis zum nächsten Morgen warten.

Warum der königliche Nachwuchs die Geschenke erst so spät auspacken durfte, ist nicht bekannt.