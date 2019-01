In der Royal-Dokumentation “Kate V Meghan: Princesses at war” spricht die Royal-Expertin Katie Nicholl darüber, wie das königliche Baby “alles verändern wird” . Die britische Zeitung “Sun” zitiert Nicholl:

In den vergangenen Wochen stand die angeblich schlechte Beziehung sowie angebliche Streitigkeiten zwischen den Herzoginnen Kate und Meghan im Vordergrund.

Meghans Kind wird sie und Kate näher bringen

Weiter sagte die Royal-Expertin:

“Wenn Ihr Baby um zwei Uhr Nachts schreit - wen würden Sie dann um Rat bitten? Sie würden Ihre Schwägerin fragen, die seit Jahren genau diese Erfahrungen macht.”

Auch bei der Erziehung wollen sich Meghan und Prinz Harry ein Beispiel an Kate und Prinz William nehmen, schreibt die Zeitung.

Die Erziehung des Kindes von Meghan und Harry war ein Thema des Dokumentarfilms “Meghan’s New Life: The Real Princess Diaries”. Die Zeitung zitiert dabei Royal-Expertin Roya Nikkhah, die in dem Film zu Wort kam:

“Harry hat sehr viel darüber gesprochen, wie sehr er seine Mutter Diana geschätzt hat, die versuchte, ihm ein möglichst normales Leben zu geben. Er möchte dasselbe für sein Kind tun und Meghan auch.”

Das Kind von Meghan und Prinz Harry soll im Frühjahr 2019 zur Welt kommen.

