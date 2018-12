► Und was macht Trump? Er twittert ein bizarres Gesangsvideo, das ihn in Latzhose und mit einer Mistgabel in der Hand zeigt.

Was hat es mit dem Video auf sich?

Das Video stammt von den Emmy-Verleihungen im Jahr 2005, entstand also lang vor Trumps politischer Karriere. Zusammen mit der Komikerin Megan Mullally gab er damals ein Cover des Themesongs der 60′s-Sitcom “Green Acres” zum Besten.

Warum gerade jetzt?

Die “New York Times” spekuliert:

“Möglicherweise ist es Trumps Art, unbeholfene Leichtfertigkeit zu zeigen, an einem Tag, an den man sich wegen einem hochkarätigen Kabinettsabgang und einem drohende Shutdown erinnern wird.”

Vielleicht sei das Video aber auch das Werk eines übereifrigen Social-Media-Produzenten.

Sicherlich aber sei das Video vor allem dazu gedacht, für Trumps 867-Milliarde-Dollar-Landwirtschaftsgesetz zu werben, das am Donnerstag unterschrieben wurde.

Zum Hintergrund:

Während das Gesetz für milde Diskussionen sorgt, weil es den Anbau von Industriehanf in 50 Staaten legalisiert, ist es vor allem der drohende Regierungs-“Shutdown”, der die US-Medienwelt beschäftigt.

Kurz vor Weihnachten droht in den USA ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte. US-Präsident Donald Trump forderte den US-Kongress eindringlich auf, bei den regulären Haushaltsmitteln für die Regierung Geld für eine Grenzmauer bereitzustellen. Andernfalls werde er ein solches Budgetgesetz nicht unterschreiben.

“Ich rufe den Kongress auf, die Grenze unseres Landes zu sichern”, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Sollte es bis zur Nacht zu Samstag - also bis Samstagmorgen deutscher Zeit - keine Einigung geben, würde Teilen der US-Regierung das Geld ausgehen. Mitarbeiter würden dann in den Zwangsurlaub geschickt, Ämter und Behörden geschlossen.