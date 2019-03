Rente: SPD-Minister Heil sorgt mit klarer Ansage für Groko-Zoff

Inga Kjer via Getty Images

► Im Koalitionsstreit um eine Grundrente für Geringverdiener setzt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) alles auf eine Karte. “Ich werde die Grundrente durchsetzen”, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

► “Sie ist in der Koalition vereinbart, und ich will eine Grundrente, die ihren Namen auch verdient”, sagte Heil. “Es sind noch intensive Debatten in der Koalition nötig», räumte er ein. Wichtig sei, dass die Koalition zu einer Lösung komme. “Wir dürfen die Menschen nicht enttäuschen.”

► Dabei wandte er sich erneut gegen die Position des Koalitionspartners. “Wir brauchen keine Bedürftigkeitsprüfung”, sagte er. Es gehe um Respekt für die Lebensleistung der Menschen, die sich eine ordentliche Rente verdient haben.”

► Heil bekräftigte: “Ich werde im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der drei bis vier Millionen Menschen zielgenau helfen wird.”

