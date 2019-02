Rente, Mindestlohn, neuer Feiertag: Diese Gesetze sind ab dem 1. März gültig

Im März stehen den Deutschen wieder zahlreiche Gesetzesänderungen bevor.

Mütter bekommen mehr Rente, fünf Millionen Arbeitnehmer erhalten mehr Mindestlohn.

Im Video oben erfahrt ihr, was sich im März noch alles ändern wird.

In vielen Bereichen des Lebens kommt es auch ab dem 1. März zu neuen Gesetzen. So profitieren unter anderem Mütter und gewisse Arbeitnehmer von der Veränderung.

Mütter erhalten mehr Rente

Ab dem 1. März wird die Mütterrente ausgeweitet. Rentnerinnen bekommen für jedes Kind, das sie vor 1992 zur Welt gebracht haben, einen halben zusätzlichen Rentenpunkt angerechnet. Dadurch erhöht sich die Rente pro Kind um bis zu 16,02 Euro im Westen und um bis zu 15,35 Euro im Osten.

Die Gesetzesänderung ist Teil des milliardenschweren Rentenpakets. Sie gilt sowohl für Neurentnerinnen als auch für Bestandsrentnerinnen.

Mindestlohn für Bauarbeiter steigt

Außerdem steigt ab dem 1. März 2019 auch der Mindestlohn für Bauarbeiter. In Westdeutschland bekommen die Facharbeiter künftig 15,20 Euro, im Osten 12,20 Euro. In Berlin steigt der Mindestlohn für Facharbeiter von 14,80 Euro auf 15,05 Euro. Hilfsarbeiter bekommen künftig in ganz Deutschland einen Mindestlohn von 12,20 Euro.