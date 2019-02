Recht gut verstanden?

Worawee Meepian via Getty Images

Unser Selbstverständnis über Recht, Gerechtigkeit und Gesetz ist von Grund auf verschieden. Erziehungsweise, Bildung und sogar Gewohnheiten spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Doch gemeinsam haben wir, dass wir uns auf diese berufen. Die Demokratie, Grundrechte wie die Glaubensfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit nehmen wir oft in den Mund. Und auf die schwer bzw. nicht definierbare Würde berufen wir uns gern. All diese Freiheiten wurden selbst in Europa ‚frisch‘ erkämpft. Wie viel von Demokratie oder Freiheit haben wir verstanden, für die unsere Vorfahren einst gekämpft haben? Wie oft finden wir uns mit Normen, Regeln und Gesetzen ab, die wir vorfinden und als solche akzeptieren?

Nun möchte ich ein Beispiel, das aus meiner Sicht zwei dominierenden Rechtsverständnisse hervorheben, hervorbringen.

A und B blieben an der Ampel stehen. Die Ampel leuchtete rot und beide holten erst mal Luft und schauten sich dabei mit fragenden Augen an.

A: Warum bleibst du stehen?

B: Du bist stehen geblieben, nicht ich.

Es war definitiv ein falscher Zeitpunkt für eine Diskussion.

A: Worauf warten wir? Lauf los, sonst kommen wir noch zu spät, sagte A.

B: Trotzdem bleiben wir jetzt so lange stehen bis die Ampel grün wird. Nur weil wir spät kommen, dürfen wir ja nicht das Gesetz brechen.

A: Ich finde es einfach absurd, dass wir stehenbleiben. Wer wartet schon an einer Ampel auf so einer leeren, unbefahrenen Straße?

B: Ich bin nur stehengeblieben, weil ich es sonst immer tue. Bei Rot darf man die Straße eben nicht überqueren.

A: Wen interessiert schon, ob man es darf oder nicht? Die Ampel soll uns das Überqueren unter sicheren Umständen ermöglichen.

B: Das tut sie ja gerade auch!

A: Es ist aber nicht Sinn und Zweck einer Ampel, dass wir im Moment unsere Zeit vergeuden und unsere Bewegung nicht fortsetzen.

B: Du hast aber ein komisches Rechtsverständnis.

A: Nein, du hast ein schräges Verständnis vom Recht. Teleologisch reduziert sollte in diesem Fall eine rot leuchtende Lampe keine große Bedeutung für uns haben.

B: Theoretisch gesehen würde das für alle Regeln der Welt gelten. Du kannst dich nur nicht an Gesetze halten. Du bist ein Rebell von Natur aus. Du siehst alles immer nur relativ. Wie es dir so passt. Mal so, mal anders.

A: Das Leben ist ja aber auch kein Regelwerk. Wann und wo soll ich dann selber denken? Abwägen, streiten, differenzieren? Warum bin ich denn ein Mensch, wenn ich mich ständig an vorgeschriebene Regeln halten muss? Ich kann mich doch gleich einen Roboter nennen. Findest du nicht??

B: Die Leute haben sich bestimmt dabei was gedacht. Die Ampel steht nicht umsonst dort. Das Rechtssystem baut auf Erfahrungen vieler Generationen auf.

A: Anscheinend nicht!! Sonst würden wir hier nicht stehen. Vielleicht baut das Rechtssystem auf falsche Annahmen und Zwängen unserer Vorfahren auf, die sich bloß deswegen durchgesetzt haben, weil es für den Gesetzgeber und Rechthaber pragmatisch war. Man kämpfte nicht umsonst für Menschenrechte, also für das Wesentliche. Mittlerweile regeln Gesetze alles und lassen uns kaum Freiraum. Aber wir die „vorbildlichen Bürger“ beugen uns selbstverständlich dem Recht und Gesetz, damit wir uns entlasten und nicht denken müssen was Recht ist und was nicht. Das ist für mich ein gutes Beispiel, wie wir uns zum Sklaven unserer selbsterschaffenen Gesetze und Normen machen. Eine Ampel, die für mich entscheidet, ob ich die Straße überquere oder nicht, ist mir manchmal zu viel.

B: Andere haben auch Gründe dafür sich an Normen zu halten. Manchmal ist es der Gesellschaftszwang, Angst vor der Sanktion oder einfach eine nicht hinterfragte Annahme. Ich halte sie lieber ein. Aber gut! Mach doch was du willst. Ich bleibe bei Rot trotzdem stehen.

Die Ampel wurde währenddessen gelb und leuchtete dann grün. Beide waren trotzdem nicht einverstanden.

So ungefähr läuft es auch bei unseren täglichen Entscheidungen die unser Handeln beeinflussen. Der eine neigt dazu, normativ zu handeln, sodass er den Sinn einer Norm nicht mehr zu hinterfragen versucht. Auf der anderen Seite stehen die, die interpretativ handeln und die Sinn- und Zweckmäßigkeit einer Norm hinterfragen. Hinter den beiden handelnden Personen sind verschiedene Charakterzüge, Erziehung und Prägungen unterschiedlicher Art zu beobachten.

Es wäre ja einfach, unseren Kindern nur beizubringen, dass sie bei Rot anhalten müssen. Dabei belassen wir es aber nicht. Davor bringen wir unseren Kindern bei, wie sie grundsätzlich über die Strasse gehen sollten und Entfernungen besser einschätzen. Vor allem achtsam und wachsam sein sollten wir. Nicht überall wird es eine Ampel geben und nicht jeder Autofahrer oder Fußgänger wird sich an die Regeln halten. Weil wir das alles wissen, steht der Sinn der ganzen Sache im Vordergrund. So ist es auch bei unserem modernen Rechtsystem. Auch bei unserem Rechtsverständnis, insbesondere wenn es um die Demokratie und Grundfreiheiten geht, sollte Telos (Sinn) des Rechts und der Ordnung im Vordergrund stehen. Nämlich bei der Freiheit.