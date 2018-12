Radikale Moscheen: So sträflich hat die Bundesregierung das Thema verschlafen

► Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ging in seinem Bericht für 2017 von insgesamt 10.800 Salafisten in Deutschland aus.

Mit Kuwait gebe es auf Betreiben des Landes seit 2017 schon eine solche Zusammenarbeit, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Mit “einer ganzen Reihe von Staaten” gebe es Gespräche zu ähnlichen Kooperationen.

Nun hat die Bundesregierung die Debatte um eine aus dem Ausland gesteuerte Islam-Auslegung neu angestoßen : Sie will den Geldfluss vor allem aus Golfstaaten an radikale Moschee-Gemeinden in Deutschland kontrollieren.

Auch über diese Ausbildung hinaus scheint ein reger Austausch zwischen IGMG-Verantwortlichen in Deutschland und teils umstrittenen Geistlichen in der Türkei zu geben.

Recherchen der HuffPost haben etwa gezeigt, dass mehrere Ortsvereine von Milli Görüs in Deutschland über mehrere Jahre hinweg Reisen von Jugendlichen aus Deutschland zum umstrittenen islamistischen Prediger Nurettin Yildiz in die Türkei organisierten.

► Der HuffPost sind mehrere in Deutschland tätige Prediger bekannt, die in engem Kontakt zu Yildiz zu stehen scheinen.

Der hatte in der Vergangenheit unter anderem mit seiner Haltung zu Frauen für Empörung gesorgt. So sagte Yildiz: “Allah hat uns gesagt, Frauen zu schlagen. Frauen sollten dankbar sein, dass ihre Männer sie schlagen.“

Das begrenzte Wissen:

Darüber hinaus gibt es wenig verlässliche Daten zu Ausmaß und Ausrichtung ausländischer Unterstützung muslimischer Gemeinden in Deutschland.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags stellten in einer Analyse vom Mai fest: “Obwohl die Frage immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen ist, waren (öffentlich zugängliche) systematisch erfasste Informationen über Finanzströme von Geldgebern aus Drittstaaten, die islamische Organisationen, insbesondere Moscheen bzw. Moscheevereinen begünstigen, nicht auffindbar.”

Das Bundesinnenministerium wollte in einer Auskunft an die Linksfraktion im Bundestag Geheimdienst-Erkenntnisse zur Rolle einzelner Staaten nicht öffentlich machen.

Auch auf eine Grünen-Anfrage über die Einflussnahme anderer Staaten antwortete die Bundesregierung im September 2017,“dass sie nicht anlasslos, allgemein und systematisch eigene Erkenntnisse über Verbindungen und Einflüsse ausländischer Stellen auf religiöse Vereine und Religionsgemeinschaften erhebe.”

Was sich erahnen lässt:

Dennoch kann als gesichert gelten, dass nicht nur die Türkei Moscheen in Deutschland unterstützt.

► Dass der Iran Geld ans “Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH) schickt, hat die Bundesregierung unlängst zugegeben. Sein Leiter ist direkter Stellvertreter des obersten Führers Ayatollah Khamenei in Europa.

Die Stadt Hamburg schreibt dazu: “Das IZH hat ein bundesweites Kontaktnetz aufgebaut und übt auf Schiiten unterschiedlicher Nationalität sowie die schiitisch-islamischen Moscheen und Vereine Einfluss aus.”

► Laut “Süddeutscher Zeitung” pumpt auch Saudi-Arabien große Summen in die Religionspolitik in Deutschland. Der Verfassungsschutz NRW rechne mit jährlichen Spenden in zweistelliger Millionenhöhe von Golf-Staaten an deutsche Salafisten. Das Land habe insgesamt in den vergangenen Jahren Milliarden ausgegeben, um seine Vorstellung des Islams zu verbreiten.

► Laut “Bild” hat auch Kuwait Millionen für Renovierungen von Moscheen in Berlin und Hamburg gezahlt haben. Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die der Zeitung vorliegen, soll einen Zusammenhang zwischen Moschee- und Terror-Finanzierung belegen.

Auf den Punkt:

Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit wenig dafür getan, die Finanzquellen deutscher Moscheen und Islamvereine aufzudecken.

Dass ausländische Regierungen ihre teils fundamentalistischen Religionsvorstellungen durch massive Finanzspritzen in Deutschland durchzusetzen versuchen, ist jedoch ein offenes Geheimnis.

Der Vorstoß zur Kontrolle dieser Einflussnahme kommt spät – und legt erschreckend offen, wie sträflich das Thema vernachlässigt worden ist.

Mit Material der dpa.