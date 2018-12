Im Video oben seht ihr, wie sich dieser Mann im Alleingang gegen den Brexit wehrt.

Es kann als versteckte Botschaft der Queen im Brexit-Streit verstanden werden: In ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache spricht sie die Notwendigkeit an, Differenzen aufzugeben.

Selbst bei tiefsten Differenzen sei der Respekt anderen Menschen gegenüber “ein guter erster Schritt zum besseren Verstehen”, zitierte die Agentur PA vorab aus der bereits aufgezeichneten Ansprache von Königin Elizabeth II., die am Weihnachtstag ausgestrahlt werden soll.

Die Queen nennt den Brexit zwar nicht beim Namen, da sie sich in der Regel aus der Tagespolitik heraushält. Ihre Worte lassen sich aber als Mahnung an die gespaltenen Lager zwischen Brexit-Gegnern und -Befürwortern verstehen. Deutlicher äußerte sich Premierministerin Theresa May.