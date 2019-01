"Promi Darts WM": Lilly Becker reißt die Hose – Moderator-Spruch sorgt für Ärger

Screenshot / ProSieben Lilly Becker bei der "Promi Darts WM" an der Scheibe.

Bei der “Promi Darts WM” ist auch Model Lilly Becker aufgetreten – und sorgte mit ihrer Hose für Aufsehen.

Einen Spruch des Moderators fanden einige Zuschauer unangebracht.

Präzisionssport und Brüllgesang: Bei der “Promi Darts WM” auf ProSieben ging es zu wie kürzlich in London bei der Darts-Weltmeisterschaft.

Bereits zum dritten Mal lud ProSieben Prominente ein, sich an der Dartscheibe zu versuchen. Mit dabei waren am Samstagabend unter anderem Ex-Profifußballer Rafael van der Vaart, Schauspieler – und am Ende Sieger der “Promi Darts WM” – Jimi Blue Ochsenknecht und Model Lilly Becker.

Becker spielte zusammen mit dem schottischen Dartprofi Peter Wright. Die ersten Duelle gewannen die beiden, mussten sich dann aber Van der Vaart und dessen Partner, dem Niederländer und amtierenden Darts-Weltmeister Michael van Gerwen, geschlagen geben.

Für Aufregung – im Publikum und bei den Zuschauern auf Twitter – aber sorgte eine andere Szene von Lilly Becker.

“Promi Darts WM”: Dann riss Lilly Beckers Hose

Als Becker ihren Sieg über Dartprofi Gary Anderson und Comedian Markus Krebs feierte, riss die rote Lederhose an ihrem Hintern.

► Sie erzählte Moderator Christian Düren von ihrem Malheur. Der reagierte mit dem Spruch: “Dann dreh dich doch mal um.”

Becker zog ihr Shirt über ihr Gesäß, sodass der Riss nicht zu sehen war. Düren bekam von der Regie die Anweisung, dass Becker neben ihm stehen sollte. “Ich glaube, ich muss der Regie mal sagen, deine Hose ist schlicht und ergreifend geplatzt”, sagte der Moderator.

► Um sich dann ans Publikum zu wenden: “Oder wollen wir, dass das Publikum das sieht, denn die Hose von Lilly Becker ist geplatzt?”

Das Publikum grölte, Becker lachte. Einige der Zuschauer im Kölner Maritim-Hotel skandierten “ausziehen, ausziehen”.

Es war ein Abend der etwas platten Witze. Wenn Van der Vaart spielte, sang das Publikum den Namen von dessen Ex-Frau Sylvie Meis. Comedian Faisal Kawusi rief mehrfach “Penis” auf der Bühne.

Das war das Niveau des Humors – doch der “Hosen”-Spruch von Moderator Düren ging einigen Zuschauern zu weit.